AKTUELNO

Domaći

Da li znate koji je zvanično najgori plasman Srbije u istoriji Evrovizije?

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Tanjug AP/Martin Meissner ||

Srbija je na Evroviziji imala sjajne trenutke, počevši od legendarne pobede Marije Šerifović sa pesmom "Molitva", pa sve do brojnih visokih plasmana u samom vrhu takmičenja. Ipak, takmičenje pamti i godine koje su domaćim fanovima donele gorko razočaranje.

Zvanično najgori plasman u istoriji našeg učešća dogodio se nedavne 2025. godine. Naš predstavnik, Princ od Vranje, otputovao je u Bazel sa pesmom "Mila", ali je doživeo pravi potop.

Foto: Tanjug AP/Martin Meissner

Ne samo da nije uspeo da se plasira u finale, već je u drugom polufinalu zauzeo tek 14. mesto sa svega 28 poena.

Pre ovog neuspeha, za najveća evrovizijska razočaranja važili su nastupi Tijane Bogićević i Marka Kona, koji su svoju evrovizijsku priču takođe neslavno završili pre velikog finala.

pročitajte još

Srbija skočila na kladionicama: Evo kakav plasman u finalu Evrovizije predviđaju Lavini

Autor: D. T.

#Evrovizija

POVEZANE VESTI

Domaći

TO JE JEDNA OD NAŠIH POSLEDNJIH PESMETINA: Ivana Selakov ubeđena da bi Marija Šerifović ponovo donela POBEDU Srbiji na Evrosongu

Domaći

MISLILA SAM DA ĆU UMRETI, USTA SU MI SE OSUŠILA... Marija Šerifović otkrila šta se dešavalo na Evroviziji, gledaoci ovo nisu mogli da vide na TV-u: Bi

Domaći

'OSUŠILA SU MI SE USTA, POVRAĆALO MI SE I MISLILA SAM DA ĆU UMRETI!' Ovako je Marija Šerifović odnela pobedu na Evroviziji 2007. godine: Bila sam polu

Domaći

Nije mi se ništa svidelo: Marija Šerifović otkrila šta misli o Evroviziji, jedna stvar joj smeta

Domaći

Ovo će mnoge iznenaditi: Evo da li Marija Šerifović nakon pobede na Evroviziji ima pravo na nacionalnu penziju

Domaći

TEYA DORA JE PRVA! Sinoć se plasirala u finale Evrovizije, a sada i na sam vrh liste!