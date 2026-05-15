Da li znate koji je zvanično najgori plasman Srbije u istoriji Evrovizije?

Srbija je na Evroviziji imala sjajne trenutke, počevši od legendarne pobede Marije Šerifović sa pesmom "Molitva", pa sve do brojnih visokih plasmana u samom vrhu takmičenja. Ipak, takmičenje pamti i godine koje su domaćim fanovima donele gorko razočaranje.

Zvanično najgori plasman u istoriji našeg učešća dogodio se nedavne 2025. godine. Naš predstavnik, Princ od Vranje, otputovao je u Bazel sa pesmom "Mila", ali je doživeo pravi potop.

Ne samo da nije uspeo da se plasira u finale, već je u drugom polufinalu zauzeo tek 14. mesto sa svega 28 poena.

Pre ovog neuspeha, za najveća evrovizijska razočaranja važili su nastupi Tijane Bogićević i Marka Kona, koji su svoju evrovizijsku priču takođe neslavno završili pre velikog finala.

pročitajte još Srbija skočila na kladionicama: Evo kakav plasman u finalu Evrovizije predviđaju Lavini

Autor: D. T.