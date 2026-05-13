Zbog jedne stvari je ceo život bila nesrećna: Naša pevačica se udala u 15., pobegla od roditelja, pa propala

Izvor: pink.rs/kurir.rs

Vida Pavlović, koju su decenijama nazivali „kraljicom romske muzike“, ostavila je neizbrisiv trag na domaćoj folk sceni, ali iza velikog uspeha krio se život ispunjen tugom i ličnim borbama.

Rođena je u Futogu 1945. godine, a pevanjem je počela da se bavi veoma rano, kada se sa samo 14 godina pridružila ujaku, muzičaru koji je pevao po kafanama.

Sa dva kofera došla u Beograd

Rano se i udala. Imala je svega 15 godina kada se venčala sa muzičarem Aleksandrom Pavlovićem. Tada je pobegla iz rodnog mesta od roditelja i sa suprugom se preselila u Sarajevo. Posle deset godina pevanja po kafanama snimila je svoju prvu ploču, koja je prodata u čak pola miliona primeraka. Njen život tada je krenuo u potpuno novom smeru, ali su usledile i nove promene.

Na vrhuncu karijere napustila je prvog supruga i Sarajevo i sa dva kofera došla u Beograd. Tada upoznaje svog drugog supruga, takođe muzičara Stevu Jovanovića, sa kojim je u burnom braku provela 27 godina.

Iako je imala veliku popularnost i bila obožavana, veoma tražena i dobro plaćena pevačica, Vida je ipak bila nesrećna. Zamišljala je da će živeti u bajci sa mnogo dece, ali joj je realnost „lupila šamar“ jer njen privatni život nije ni nalikovao bajci. Nije krila koliko je nesrećna što nema dece, a razočarana i tužna utehu je pronalazila u alkoholu. Kada im se brak raspao, Vida i Steva su još neko vreme živeli pod istim krovom, ali u odvojenim delovima kuće.

Zdravstveni problemi zbog alkohola

Kada joj se zdravstveno stanje pogoršalo, morala je da prestane da pije. Međutim, poslednjih godina života i dalje je imala velikih problema sa visokim pritiskom upravo zbog dugogodišnjih loših navika.

- Eto, ja mogu reći da me ljudi vole. Možda me zato hvata tuga kada pomislim da ću jednog dana morati da prestanem da pevam. Kad odem negde, ljudi mi iskazuju ljubav. "Pa gde si kraljice? Ništa bez tebe!" Rekoh: "Ljudi, ostarila sam, pustite me da odem u penziju!" Nema šanse, kažu", rekla je pevačica u jednom od poslednjih intervjua.

Svoju tugu prenela je u brojne narodne pesme, dirajući pravo u srce publiku širom regiona, ali i kolege koje su je zvale „kraljicom nad kraljicama“.

Vida Pavlović preminula je 2005. godine u svom domu u Beogradu, u 60. godini života.

