PRIČALO SE DA KRIJE VEZU SA UČESNICOM EVROVIZIJE! Poznati reper ponovo iznenadio javnost! Hoće dete, ali neće da se ženi: Voleo bih da budem tata...

Reper Igor Panić, poznatiji kao Nući, iznenadio je javnost izjavom da bi voleo da se dobije dete, ali da za sada ne planira da se ženi.

On je istakao da nigde ne žuri, posebno sada, dok i dalje radi na svojoj karijeri.

- Što se braka tiče ima vremena za to, stvarno ne razmišljam o tome sada, o stajanju na ludi kamen i puštam da se sve dešava u svoje vreme. Voleo bih naravno da postanem tata, ali nekako, sve dođe onda kada treba - ispričao je pevač ranije za Blic, pa je objasnio da nije tačno da je krio vezu sa Teja Dorom, kako se ranije pisalo.

- Te priče nisu istinite. Nema tu ničeg što treba čak ni da demantujem - objasnio je.

Ovo se pričalo o njihovom odnosu

Kako je ranije izvor blizak Teji i Nućiju ispričao, treper i nekadašnja predstavnica Srbije na Evroviziji su nakon intenzivnog poznanstva i druženja shvatili da ih veže i nešto više od prijateljstva, nakon čega su navodno uplovili u emotivan odnos. Međutim, reper je to demantovao.

- Istina je da su Teya Dora i Nući baš dugo bili samo prijatelji. Ona nikad nije krila da joj je on najzgodniji muzičar sa javne scene, ali i da joj se toliko sviđa da bi se odmah udala za njega. Tako da, sve je moguće kad su oni u pitanju (smeh). Varnice između njih su oduvek postojale, pričalo se o tome po kuloarima, ali ni ona ni on nisu to hteli ni da potvrde ni demantuju. Uvek su svima govorili da su samo super prijatelji. Nakon što su se smuvali, rešili su da to kriju, tako da su za njihovu "ljubavnu tajnu" znali samo njihovi najbliži - ispričao je izvor tada.

Pričalo se da je nadobudanVojaž i Nući su jednom prilikom odgovarali i na pitanja fanova, pa je tako Nući ispričao koja je najluđa glasina koju je čuo o sebi.

- Da sam nadobudan i umišljen. Mislim da su ljudi to skontali da nisam i naporno mi je to da budem. Osim ako sam nešto nervozan, onda mi sve ide na k…. Ali eto to, da sam nešto utripovan - odgovorio je Nući.

- Ja mislim da je najluđa glasina koju sam čuo o tebi je da si gej - dodao je Vojaž.

- A dobro, to neću ni da komentarišem - rekao je Panić.

- To je istina - uz osmeh je zaključio Mihajlo.Bavio se planinarenjemNući je zgradio prepoznatljiv imidž, ima veoma upečatljiv stajling, a često menja i boju kose. Ipak, malo ko zna kako je izgledao u detinjstvu, što si gledaoci mogli da vide jednom prilikom u emisiji Amidži šou.- Bavio sam se planinarenjem, alipinizmom - rekao je Nući tada.

Tada je bio kratko ošišan, dok danas ima jaku bradu, a vremenom je zavoleo da nosi i minđuše, koje su postale deo njegovog imidža.Inače, gotovo svaka pesma ovog repera beleži milionske preglede i nalazi se u trendingu najslušanijih pesama na Jutjubu, a ono što ga razlikuje od drugih muzičara je to što ne voli da eksponira privatni život.

Autor: M.K.