MNOGO SAM ŽELEO DA IMAM ĆERKU: Ljuba Perućica pravi luks slavlje za prvi rođendan naslednice Katje! Sve kao iz bajke (FOTO+VIDEO)

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus danas imaju prelep povod za slavlje. Naime, tačno 13. maja 2025, par je dobio ćerku, a danas su tim povodom rešili da proslave Katjin prvi rođendan u jednom prestižnom beogradskom restoranu.

Katarina je izgledala kao princeza. Dugačka haljina sa cvetnim detaljima je dodatno istakla njenu lepotu, a ni sama ne krije da je zadovoljna izgledom.

- Jesam, kao princeza sam - rekla nam je ona, istakavši da je ovo jedinstvena prilika da obuče takvu haljinu.

- Ne znam kad je pre prošlo godinu dana, proletelo je - nastavila je ona.

Pevač je imao na sebi krem odelo, prošarano tankim prugama i nije skidao osmeh sa lica.

"Mnogo sam želeo da imam ćerku"

Istakla je da će na proslavu doći nekolicina kolega i prijatelja, mada nisu previše širili spisak zvanica.Na pitanje upućeno Ljubi, da li će se latiti mikrofona večeras, rekao je sledeće:

- Imam ja kolege koji su zaduženi za to, ali tata kad popije, najviše će pevati. Uvek kažem da ima ko će, ali ja se na kraju najviše grabim za mikrofon. Mnogo sam želeo da imam ćerku, pa imam toliki razlog da večeras pevam i slavim i da plačem i sve drugo - objasnio je.

- Sve je dobro dok mama ne zapeva - našalila se Katarina.

Dekoracija kao iz bajke

Na samom ulazu, stajao je veliki natpis "Dobrodošli" kog je krasila slika srećne porodice. Sam ulaz u restoran bio je obavijen cvećem svetlijih tonova, od svetlo roze do bele, pa je cela atmosfera delovala čisto i nežno.

Gosti su morali da prođu ispod velike lepe mašne koja je celu dekoraciju učinila još više bajkovitom. Mašna se nalazila i na vratu dekorativne žirafe koja se takođe nalazila na ulazu.

Katja osvojila srca svih prisutnih

Mala slavljenica, Katja, ćerka poznatog para, ostavljala je sve zavanice bez teksta svojim umiljatim likom, ali i odećom koja ju je načinila pravom princezom, kako su i mnogi i nazivali. Bela haljina i traka oko glave puna cveća činili su da devojčica izgleda kao da je tek izašla iz neke bajke. Inače, bela boja simbolizuje simbol nežnosti, iskrenosti i čistoće, što i jeste bio celokupan utisak ove divne proslave.

Autor: M.K.