NAŠ PEVAČ U JAVNOSTI POSLE MNOGO VREMENA! Veliki intervju Darka Filipovića o razvodu, ćerki i ŠOK susretu sa Tanjom Savić: Okrenula je glavu kad me je videla! (FOTO+VIDEO)

Pevač Darko Filipović posle duže medijske pauze pojavio se danas na proslavi koju je organizovao Ljuba Perućica povodom 1. rođendana ćerkice.

Darko je tom prilikom govorio o preseljenju iz Srbije, odnosu sa bivšom ženom Jasminom, a otkrio je zbog čega nije bio na koncertu kod Tanje Savić.

- Nisam odavno bio u medijima, ovo je moje prvi susret sa novinarima posle razvoda i svega, mog preseljenja u Grčku. Ovo je prvi intervju od tada. Moja nova era je počela odavno i još uvek traje, ne bih ništa menjao - rekao je Darko, a potom se osvrnuo na priče da je postao biznismen.

- Nisam ja biznismen, to mnogi ljudi misle. Ja samo ono što zaradim potrošim na putovanja. Neko misli da sam milijarder ili milioner. Tu su nekretnine, van Srbije su.

O razvodu od Jasmine

- Nijedan razvod nije lak, pa ni moj. Na početku mi nije bilo svejedno, povukao sam se iz tih razloga iz medija. Sve sam prebrodio, sve je stasalo i prošlo. Sada sam novi Darko sa novim planovima i pogledima na svet - kazao je on.

O ćerkici koja je tinejdžerka

- Nije tada bio momenat da dajem intervjue, svi znaju šta se desilo, nisam želeo da dodajem so na ranu. Sa Jasminom sam u dobrim odnosima. U početku nije bilo sjajno, ali sam ja muški izdržao i trudio sam se da što više vremena provedem sa ćerkicom. Iako sam se preselio u Grčku često sam dolazio u Beograd zbog nje. Ona ima 14 godina, sprema se za prijemni ispit. Ona sve zna i njoj to u nekim momentima imponuje, nekad joj smeta što sam poznat. Drugari njeni zaju ko sam - rekao je Darko i priznao da li se ponovo ženi.

- Laž je da se ženim ponovo. Neko je loše preformulisao. Ja sam video da umem i da mogu da se oženim, dosta je.

O odnosu sa Tanjom Savić

- Meni je stigla poruka od Tanje kao pozivnica za koncert. Budući da se ona meni nije javila na aerodromu, prošla je pored mene kao pored turskog groblja, što bih ja otišao na koncert. Prepoznala me je tada. Mi nikada nismo imali sukob, ona tera neki svoj inat. Zaćutali smo tako. Nemam nikakav kontakt sa njom. Nismo se svađali, nije ništa do mene. Ako jesam ja ću javno da se izvinim. Na poruku nisam ni odgovorio. Ja sam se njoj javio na aerodromu ona je okrenula glavu.

Autor: M.K.