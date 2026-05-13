NISAM KRIVA ZA RASKID ANĐELE I GASTOZA: Vanja Mijatović stigla na slavlje kod Perućice, pa otkrila da li je BACILA BURMU I VERENIČKI PRSTEN posle razvoda (FOTO+VIDEO)

Pevačica Vanja Mijatović došla je na prvi rođendan ćerke kolege Ljube Perućice odlično raspoložena.

Pred pripadnicima sedme sile se dotakla poklona, promene frizure, ali i planova, te navela da li je bacila burmu nakon razvoda.

- Najviše sam poklona donela! Najlepše je dobiti kovertu, najdeblja je, da znate! Kupiš šta god voliš, ne možeš da pogrešiš. Ljudima tražim cigarete za rođendan, ja sam skromna. Boks cigara, da, koliko njih? Pa, kako ko - rekla je Vanja Mijatović.

- Malo sam promenila frizuru, da. Nema ništa na emotivnom planu, hvala Bogu! Gastoza nisam pitala za Anđelu ništa, gotivim ih, volela bih da budu zajedno. Nemam veze sa njihovim raskidom, evo od vas sad čujem da su se opet pomirili, nisam u toku - kazala je Vanja potom.

- Izbacujem solo pesmu, dugo mi se tako nešto nije dopalo. Moja mama je numerolog, ali mi ona ne priča stvari, ne meša se u moj život. Moram da pitam mamu kad će mi biti pik u karijeri! (smeh) - dodala je.

"Burma ne izgleda kao klasična burma"

- Šta sam uradila sa vereničkim prstenom i sa burmom? Nisam ih bacila, ne, kod kuće su, prelepi su. Burma ne izgleda kao klasična burma, nosim je često - rekla je Vanja, o čijem razvodu nakon samo dve i po godine braka se i te kako pričalo.

