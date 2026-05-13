JA SAM SUPRUGA JEDNOG VELIKOG ČOVEKA! Harisova bivša se udala za Britanca, a evo kako je govorila o pevaču: Da mi ne daje podršku, ništa mi ne bi išlo...

Melina Arnold, nekada Galić, ali svima poznatija po prezimenu Džinović, nedavno se udala u Monaku za bogatog Britanca Džefrija Pola Alnorda Deja. Sa njihovoh venčanja smo ekskluzivno izveštavali.

Melina već neki period živi na Mediteranu i navodno nema nameru da se vrati za Srbiju, gde inače živi njen sin Kan. On je ostao sa ocem, muzičkom legendom Harisom Džinovićem.

Odnos između Harisa i Meline je nešto o čemu se često polemiše u javnosti. Haris je njoj otvorio vrata svetskog šou biznisa i upoznao ju je sa raznim velikim imenima sa kojima je imala prilike da sarađuje kao modna kreatorka.Melina je ranije, sa velikim poštovanjem i ljubavlju govorila o bivšem suprugu.

- Da sa njim nešto nije kako treba, da mi on ne daje tu podršku, meni jednostavno ništa ne bi ni išlo. Ovo sve što imam je rezultat toga kakav je on prema meni svih ovih godina unazad. Jako sam ponosna na njega - rekla je Melina ranije za domaće medije.

"Ništa mi nije draže nego da budem Harisova supruga"

- Meni ništa nije draže nego da budem supruga Harisa Džinovića. Ne znam zašto je to sporno? Žene se bune kada ih nazivaju po suprugu - kazala je Melina za Blic jednom prilikom.

- Ja sam prvo supruga jednog velikog čoveka u svakom smislu, ne samo po karijeri, i meni je ponos toliki da ne mogu da vam objasnim. Mene Haris zove Melša i ja se javljam na telefon sa: "Ćao, ja sam Melša Harijeva", a s druge strane to kako će vas zvati niti ruši, niti pravi vaš identitet - dodala je ona u tom razgovoru.

Predbračni ugovor

Inače, kada se udala za milionera, mladenci su potpisali predbračni ugovor, a kako se nezvanično navodi, ugovorom je predviđeno da tokom trajanja zajednice Melina ima pravo da uživa u Džefrijevom bogatstvu i životnom standardu koji joj je obezbeđen, ali bez prava na potraživanja u slučaju eventualnog razvoda.

Drugim rečima, kako tvrde izvori, sve pogodnosti važe isključivo dok brak traje, dok po njegovom okončanju ne bi imala finansijskih zahteva prema suprugu.

Štedeli na gostima

Podsetimo, Melina, koja je odabrala da za njeno venčanje 18. aprila, sve bude raskošno i luksuzno, štedela upravo na gostima. Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smeštaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.

Izabrala je hotel sa tri zvezdice i to jedan od najeftinijih u Monte Karlu, gde se luksuz vidi na sve strane. Melina je rešila da jahtom i helikopterima impresionira goste, ali se "stisla" kad je smeštaj gostiju u pitanju. Tu je odlučila da prištedi. Kako smo saznali, ona je bukirala najeftinije sobe u tom hotelu čija cena je po noći oko 280 evra.

Autor: M.K.