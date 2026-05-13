PEVAČ SLOMLJEN ZBOG SMRTI MAJKE: Objavio njenu fotografiju uz poruku koja slama srce... (FOTO)

Popularni pevač Jovan Perišić suočava se sa jednim od najtežih trenutaka u životu.

Njegova majka preminula je u ponedeljak, 11. maja, a tužna vest zatekla je pevača u Beogradu. Čim je saznao šta se dogodilo, odmah se uputio u rodnu Bosnu kako bi bio uz svoju porodicu u ovim bolnim trenucima. Danas, u sredu, porodica i prijatelji oprostili su se od nje na sahrani održanoj u Bosni, nakon čega se Perišić oglasio na svom Instagram profilu emotivnom objavom.

Pevač je podelio fotografiju svoje nasmejane majke i uz nju napisao potresne reči:

- Počivaj u miru majko moja draga - napisao je Jovan uz emotikon slomljenog srca.

Nakon što je vest o porodičnoj tragediji odjeknula, brojne kolege, prijatelji i fanovi uputili su pevaču izraze saučešća i reči podrške, znajući koliko je bio privržen svojoj porodici. Inače, Jovan će se u narednom periodu povući iz javnosti i otkazati zakazane nastupe kako bi vreme proveo sa najbližima i lakše podneo veliki gubitak.

Pevač bio hitno hospitalizovan

Perišić je samo pre mesec dana bio hospitalizovan.Pevač Jovan Perišić završio je tada u bolnici u Šapcu nakon što mu se odjednom slošilo.Perišić je blagovremenom intervencijom lekarskog tima, prevezen u bolnicu u Šapcu gde je zadržan na lečenje.

