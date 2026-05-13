Jakov Jozinović i večeras priredio spektakl za pamćenje, specijalni gost oduševio sve! (FOTO+VIDEO)

Do sada je pevao pred 36.000 ljudi u Beogradu.

Mlada zvezda, Jakov Jozinović, večeras ponovo pravi još jedan u nizu koncerta. Pred krcatom dvoranom zapeaće najveće hitove po kojima je i postao prepoznatljiv.

Kao i uvek, mnoge poznate ličnosti pristigle su da pruže podršku mladom pevaču. U jednom momentu došlo je do tehničkih problema, ali je potom sve bilo rešeno, pa je koncert ubrzo počeo.

Nenad Blizanac doveo ćerke

Kako je Jozinović neko koga ljudi slušaju bez obzira na starosni uzrast, Nenad Jovanović Blizanac je doveo svoje dve naslednice. Oni su zajedno, u lepom rapoloženju, uživali u prvom redu na koncertu.

Emocije pljušte

Kao i uvek, Jakov nije skidao osmeh sa lica, a emocije koje prenosi publici, pljuštale su od samog početka.

Autor: M.K.