Snimila je veliki hit, a onda nestala bez traga: Sada se vraća iz Amerike zbog spektakularnog koncerta (VIDEO)

Kako se približava 27. jun, uzbuđenje među publikom zbog velikog koncerta “Južni vetar festival” na Tašmajdanu sve je veće. Društvene mreže već nedeljama prepune su komentara, uspomena i nagađanja o tome koja će se sve legendarna imena pojaviti na bini spektakla koji mnogi već nazivaju najvećim muzičkim događajem godine.

Nakon što su organizatori otkrili da će na koncertu nastupiti, Srećko Šušić, sada je potvrđeno još jedno ime koje je izazvalo veliko oduševljenje publike – na Tašmajdan 27. juna stiže i Anica Milenković.

Vest da će Anica biti deo velikog spektakla posebno je obradovala publiku koja se i danas sa emocijama priseća njenih pesama i početaka karijere. Malo ko može da zaboravi činjenicu da je upravo ona sa samo 13 godina snimila pesmu “Na lančiću ime tvoje”, koja je vrlo brzo postala veliki hit i ostala jedna od najprepoznatljivijih pesama Južnog vetra.

I danas, mnogo godina kasnije, ta numera se peva istim žarom, dok generacije ljubitelja narodne muzike sa nostalgijom pričaju o vremenu kada je Južni vetar vladao muzičkom scenom širom bivše Jugoslavije.

Anica Milenković tada je osvojila publiku svojim specifičnim glasom, emocijom i harizmom, a njena pojava na estradi ostavila je snažan trag uprkos tome što je bila veoma mlada. Upravo zbog toga njen dolazak na Tašmajdan za mnoge predstavlja poseban trenutak i priliku da se ponovo osete emocije jednog vremena koje publika nikada nije zaboravila.

Posebnu težinu njenom nastupu daje i činjenica da Anica specijalno zbog ovog koncerta dolazi iz Amerike, gde već godinama živi sa svojom porodicom. Publika će tako posle dugo vremena imati priliku da je vidi na velikoj bini i zajedno sa njom peva hitove koji su obeležili jednu eru domaće muzike.

Pevačica se povodom velikog koncerta obratila publici putem video najave i pozvala sve ljubitelje Južnog vetra da 27. juna budu deo večeri za pamćenje.

“27. jun, Tašmajdan. Veče koje će se pamtiti. Vidimo se dragi moji, dođite da se družimo i da uživamo. Tašmajdan, Južni vetar, vi i mi”, rekla je Anica Milenković.

Organizatori najavljuju da publiku očekuje noć puna nostalgije, emocija i najvećih hitova narodne muzike, kao i da će u narednim danima biti otkrivena još neka velika imena koja će nastupiti na koncertu.

Autor: N.B.