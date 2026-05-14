Ulagala u nekretnine i obezbebila sina: Pevačica htela da proda očevu kuću pa pazarila apartmane u Grčkoj

Pevačica Indira Radić svojevremeno je govorila o tome kako ne voli da priča o svom privatnom životu i finansijama, a nedavno se potegla i priča o prodaji očevog imanja.

Pevačica nije htela da iznosi detalje, a onda se otkrilo da ima nekretnine u Grčkoj na koje je ponosna jer je pametno ulagala. Sina je obezbedila, a iako dobro zarađuje, ne voli da se hvali skupim automobilima i načinom života.

Svoj kapital je pre nekoliko godina usmerila ka Grčkoj, gde je za 300.000 evra kupila pet apartmana u poznatom letovalištu na Halkidikiju.

Tokom sezone izdaje turistima, a čitav posao održavanja i administracije poverila je angažovanim agentima. Indira je ovim potezom spojila posao i lično zadovoljstvo, te često objavljuje fotografije sa letovanja gde i sama uživa.

- Ne volim da sve dajem na tacni kad mi je život u pitanju. Pričam o aktuelnim stvarim kad me pitaju, pre toga ne - rekla je ona.

Od nemaštine do imperije

Na samom početku karijere Indira je sarađivala sa „Južnim vetrom“, a potom je 1995. godine objavila album za PGP RTS, sa kojeg se izdvojila pesma „Srpkinja je mene majka rodila“. Upravo ta numera, iako izuzetno popularna, obeležila je i jedan od najtežih perioda u njenom životu.

Uprkos ogromnoj popularnosti, Indira se u jednom trenutku našla bez novca i jasnog pravca. Kako je kasnije ispričano, ostala je gotovo bez ikakvih sredstava i bila prinuđena da potraži pomoć.

Tada se obratila Saši Popoviću, koji je kasnije opisao njihov prvi susret kao potpuno iskren i bez ulepšavanja.

Došla je skromno obučena i otvoreno rekla da nema novca, ali ima volju da radi. Upravo ta odlučnost bila je prelomna – dobila je novu šansu i nastavila karijeru koja je kasnije iznedrila brojne hitove.

- Indiru sam prvi put upoznao na jednoj turneji u Švajcarskoj, a prvu saradnju ostvario sa njom 1996. godine. Došla si u produkciju Zam, onako u patikama, farmericama i rekla: "Jel možete vi meni nešto da uradite, ja para nemam, ako može nešto da se uradi, uradite, ako ne, laku noć i doviđenja." Ja sam rekao da ću ti uraditi album i da se javiš prvog septembra - ispričao je Saša Popović u emisiji "Veče sa Indirom Radić" na "Grand" televiziji 2014. godine.

Indira je i u narednim godinama ostala prisutna na muzičkoj sceni, negujući vernu publiku i reputaciju žene koja je mnogo toga prošla, ali nikada nije odustala.



