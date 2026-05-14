Nakon razvoda od Saleta, donela odluku: Jovana Pajić o udaji, priznala da li je spremna za nov brak

Jovana Pajić i Sale Tropiko razveli su se, ali su zbog svojih mezimica ostali u prijateljskim odnosima.

Pevčica je nekoliko puta govorila o razvodu i teškom periodu koji je ostao iza nje, dok je Sale nedavno priznao da je spreman za novi brak. Za razliku od bivšeg supruga, Pajićeva ima drugačije mišljenje.

- Nemam te ambicije. Mislim da je to prevaziđeno u smislu da mi garantuje bilo kakvu dugovečnost. Mislim da dobar odnos sa nekim može da postoji i ceo život, a da nije nužno vezan brakom. Ja imam dve ćerke koje su porasle i koje su mi dovoljne u životu, nemam ambicije da dobijem još dece. Definitivno se nikad više neću udati - govorila je pevačica u emisiji "Ako progovorim".

Pajićeva je otkrila da svoje prioritete.

- Meni je mir. Nema kad dođem kući pitanja gde si bila, što si se tako obukla, šta si radila, što se družiš sa ovim... Jednostavno, na početku smo svi bajni i sjajni i želimo da zadivimo jedno drugo i zaljubimo se, pa je i ono što je najgore nama prelepo - objasnila je ona.

Jovana je progovorila i o potencijalnom novom partneru i otkrila šta je najveći problem u ljubavnim odnosima.

- I njemu smrde čarape i on će da dođe kući, ulubi kauč i menja kanale i neće imati razumevanja. Dok kada se ne razvijaš u istom smeru i nisi partner, ti si osuđen na razilaženje - govorila je Jovana u jednoj emisiji.

Autor: N.B.