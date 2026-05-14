Majka Relje Popovića ljubila je najvećeg šmekera bivše Jugoslavije, a njegovo prezime zadržala je do kraja života: Pružila mi je veliku ljubav

Zoja Begoli bila je prva solistkinja Narodnog pozorišta u Beogradu i žena koja je ostavila veliki trag u domaćoj kulturi. Ipak, široj javnosti je najpoznatija kao požrtvovana majka popularnog repera Relje Popovića, ali i kao žena sa kojom je proslavljeni glumac Faruk Begoli doživeo svoju jedinu istinsku i najveću ljubav.

Rođena u Beogradu 19. januara 1949. godine, Zoja je baletsku školu "Lujo Davičo" završila kao jedna od najboljih učenica. Nakon usavršavanja na čuvenoj Akademiji "A.J. Vaganova" u Lenjingradu, vratila se u Narodno pozorište u Beogradu, gde je ostala do kraja svoje karijere.

Tokom bogatog radnog veka ostvarila je brojne značajne uloge (poput uloga u predstavama "Kopelija", "Žizela" i "Ana Karenjina"), a doživela je i izuzetnu čast da bude izabrana kao jedina strankinja za nastup na sceni "Marinskog teatra". Pored umetničkog, uspešno se bavila i pedagoškim radom.

Zoja je u braku sa sportskim novinarom Srđanom Popovićem dobila dvojicu sinova – Relju i Mišu.

Relja Popović i njegova majka pic.twitter.com/pBhVk64Dxx — Silvana (@Silvana71376830) 14. мај 2026.

Tragičin životni udarac usledio je kada je Srđan preminuo u trenutku kada je Relja imao samo dve godine. Suočavajući se sa teškim vremenima i nemaštinom, Zoja se lavovski borila da njenoj deci ništa ne fali, što je na Relju ostavilo snažan utisak.

Relja o detinjstvu

- Kao mali sam mami obećao, pošto sam osećao to siromaštvo i kad me vodi na buvljak da kupimo patike bio sam užasno tužan što nemam patike kao neki drugi, ja sam rekao 'Vidi mama, ja ću napraviti novac od kojeg ću kupiti stan sebi i tebi'.

- Moja majka je bila jedna neverovatna žena. I u suludim vremenima inflacije, iako je imala malu platu, uspevala je da Miša i ja ne oskudevamo. Možda nisam mogao da dobijem patike koje su nosila neka druga deca, ali je u kući uvek vladala ljubav. Iz ove perspektive gledano, koliko god da nam je nešto falilo, ništa nam nije falilo - rekao je Relja jednom prilikom.

Decenijska ljubav sa Farukom Begolijem

Nakon prvog braka, Zoja se udala za proslavljenog jugoslovenskog glumca, scenaristu i pedagoga Faruka Begolija.

Njihova ljubav je bila ogromna i proveli su u braku 18 godina. Iako je na kraju došlo do razvoda, ostali su prijatelji, a koliko je veza bila jaka govori i podatak da je balerina zadržala njegovo prezime. Mediji su kasnije spekulisali da je Faruk Reljin biološki otac, što je reper oštro negirao nazivajući takve tvrdnje konstrukcijama van pameti.

Zoja Begoli je preminula u 68. godini života, tačno deceniju nakon Faruka.

"Tokom ovih poslednjih godina ne govorim više o ljubavi, jer je postojala jedna istinska ljubav i, kao njen rezultat, i jedan brak. Bili smo sedamnaest godina zajedno. Kada dođe kraj, onda je kraj, na žalost. Ostali smo prijatelji".

"Sretan sam zbog te ljubavi, sretan sam što sam imao tu ženu. Zahvalio sam joj se što mi je pružila tu divnu ljubav, taj brak, to prijateljstvo, i taj komad divnog života".

"Bogat sam tom ljubavlju, bogat sam tom ženom".

Autor: N.B.