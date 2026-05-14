Gledala sam Luku kako plače i moli se: Sofija Milošević uputila mužu emotivnu poruku nakon osvojene titule (FOTO)

Sofija Milošević otkriva emotivne trenutke nakon uspeha supruga Luke Jovića, koji je osvojio titulu sa AEK-om

Srpska manekenka ne krije sreću što je njen suprug, fudbaler grčkog AEK, napravio ogroman uspeh jer je njegov tim osvojio šampionsku titulu.

Srpski napadač postigao je čak 16 golova u prvenstvu i bio ključni fudbaler u pohodu na titulu, a njegov povratak na velika vrata posebno je emotivno doživela majka njegovih sinova, Alekseja (5) i Teodora (4), koja je otkrila kako je izgledala njihova svakodnevica daleko od očiju javnosti.

- Šest godina naslova koji su te otpisivali. Šest godina pitanja: „Šta mu se desilo?“ Šest godina ljudi koji su odlučili da je tvoja priča završena pre nego što si ti uopšte stigao da je ispišeš do kraja – otpočela je svoje emotivno obraćanje svom suprugu, na svom Instagramu, pa nastavila:

– Ja sam te videla, Luka. Videla sam noći kada nisi mogao da spavaš. Treninge koje niko nije snimao. Tihe suze, još glasnije molitve, dane kada si vezivao kopačke dok je ceo svet prestao da veruje – osim tebe, osim nas...

Sofija se posebno osvrnula na trenutak iz same završnice meča, kada je Jović u 93. minutu asistirao za pobedu i overu titule, poručivši da to nije bila sreća, već rezultat višegodišnje borbe i ogromnog rada.

Trud se isplatio

– U Atini nisi samo osvojio titulu. Odgovorio si na svaku sumnju. Svaki šapat. Svakoj osobi koja je rekla da je s tobom gotovo. Ono dodavanje u 93. minutu nije bila sreća – to je bilo šest godina borbe koju su pronašle svoj trenutak. Kakva majstorija! – napisala je Sofija.

Na kraju je svom suprugu poslala možda i najemotivniju poruku dosad:

– Nikada nisi bio izgubljen, ljubavi moja. Ti si postajao ono što jesi. I zaslužuješ sve ovo. Nikada nisam bila ponosnija. A svet? Svet tek ponovo počinje da te gleda! – zaključila je ona.

Posle turbulentnih godina, selidbi, povreda i velikog pritiska javnosti, deluje da je upravo u Grčkoj Jović pronašao mir koji mu je bio potreban, a titula mu očigledno veoma znači jer je slavlje nastavio sa porodicom i decom na terenu. Emocije nije mogao da sakrije, baš kao ni Sofija, koja je očigledno sve teške trenutke prolazila zajedno s njim.

Sofija zbog brojnih poslovnih obaveza trenutno živi na relaciji Atina – Beograd, a sada je istakla i da će u narednim mesecima više vremena provoditi u rodnoj Srbiji.

– Imam previše obaveza oko svoje kolekcije i serije koju snimam, tako da ostajem u Beogradu, a u Atinu odlazim kada zatreba. Nije mi problem da uskladim posao i porodicu. Sve stižem – priznaje ona.

