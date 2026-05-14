Prvo pojavljivanje nakon što je postao otac: Evo gde smo uslikali brata Filipa Živojinovića i sa kim (FOTO)

Uživali!
Poznati košarkaš Mario Nakić uslikan je prošle noći na koncertu Jakov Jozinović u „Sava centru“, gde je došao sa suprugom kako bi uživao u večeri.
Mario, koji je ujedno brat Filip Živojinovića i dever pevačice Aleksandra Prijović, pokušao je da ostane neprimećen, pa se smestio u treći red dvorane.
Inače, košarkaš je nedavno postao otac, a njegova supruga na svet je donela ćerku Mateu. Tim povodom oglasila se i Aleksandra Prijović, koja je na društvenim mrežama podelila delić atmosfere i pokazala majicu sa natpisom:
„Od danas Matein tata“.
Ime je muška varijanta imena Mateja i vodi poreklo iz hebrejskog jezika, nastalo od starohebrejskog imena "Mattitjah", koje u prevodu znači "dar Božji".
Autor: N.B.