Njihove supruge oduzimaju dah: Ovi pevači kraj sebe imaju prave lepotice, a one su stub porodice

Izvor: blic

Iza uspeha mnogih poznatih pevača na domaćoj estradnoj sceni stoje žene koje, iako često nevidljive za javnost, drže sve konce u rukama.

Bilo da su se potpuno povukle iz medija kako bi se posvetile porodici, ili su ostale aktivne u svojim profesijama daleko od kamera, one su ključna podrška svojim partnerima kroz sve uspone i padove.

Katarina Kolozeus, supruga Ljube Perućice, nekada se bavila voditeljstvom, ali je napustila posao kako bi se posvetila suprugu i deci.

Par je nedavno, u ambijentu koji podseća na bajku, proslavio prvi rođendan ćerke Katje. Sličan izbor napravila je i Jelena Dinčić, supruga Milana Dinčića Dinče.

Pre udaje, Jelena je radila na jednoj domaćoj televiziji, ali se nakon prve trudnoće povukla iz medija.

Danas su njih dvoje roditelji troje dece i važe za jednu od najskladnijih porodica na estradi, o čemu Jelena često piše na svojim društvenim mrežama.

Obnovljene ljubavi i tajna venčanja Da prva ljubav zaborava nema, svedoči priča Darka Lazića i njegove supruge Katarine Lazić.

Njihova romansa započela je još u vreme kada se on takmičio u "Zvezdama Granda", ali ih je život odveo na različite strane.

Godinama kasnije, sudbina ih je ponovo spojila, što je krunisano brakom i rođenjem devojčice Srne. Katarina je dokazala svoju odanost postavši Darkov najveći oslonac u najtežim trenucima, naročito nakon tragičnog gubitka njegovog brata.

Sa druge strane, Uroš Živković je odlučio da svoju lepšu polovinu maksimalno zaštiti od medija.

On i njegova izabranica Jovana, koja po mišljenju mnogih neodoljivo podseća na njegovu bivšu devojku Aleksandru Mladenović, uspešno su krili svoju vezu skoro četiri godine. Uroš i Jovana su se nedavno tajno venčali i dobili sina Lazara, a pevač je istakao da nije želeo da priča o svojoj izabranici sve dok njihov odnos nije postao dovoljno ozbiljan i zreo za osnivanje porodice.

Ljubav od drugog pogleda Priča Stevana Anđelkovića i njegove supruge Nataše pomalo podseća na filmski scenario.

Kada su se prvi put sreli u jednom klubu gde je Stevan pevao, on je o njoj stekao potpuno pogrešan utisak – delovala mu je antipatično i prepotentno, zbog čega je čak odbio i da joj otpeva pesmu koju je tražila.

Ipak, zahvaljujući Natašinoj upornosti i pozivu na kafu, Stevan je shvatio da je njen stav bio samo odbrambeni mehanizam. U braku su od 2018. godine, imaju ćerku Đinu, a kuma na venčanju bila im je Milica Todorović.

Autor: N.B.

