AKTUELNO

Domaći

Supruga našeg poznatog glumca porodila se kod kuće u kadi: On svečano presekao pupčanu vrpcu

Izvor: blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poznati glumac Slobodan Ćustić i njegova 23 godine mlađa supruga Jelena odlučili su se za poseban korak prilikom proširenja porodice. Svoje dvoje najmlađe dece Jelena je donela na svet u kadi u svom domu, van bolničkog okruženja, a ovi kućni porođaji bili su pažljivo isplanirani i protekli su bez ikakvih problema.

Sa prvom suprugom ima sinove Nikolu i Ljubomira, dok je u braku sa Jelenom dobio četvoro dece – Vasilija Vida, Tanasija, Zariju i Ozrena. Iako su njeni porođaji kod kuće bili uspešni, Jelena priznaje da na samom početku nije bilo lako doneti takvu odluku.

"Porođaj kod kuće planirala sam još sa Vasilijem, ali nisam imala hrabrosti. Sada mi je krivo što to nisam uradila. Kad sam se porađala sa Zarijom, nimalo se nisam plašila", izjavila je Jelena nakon što je prvi put iskusila rađanje u svom domu.

Foto: Instagram.com

Ono što je ovaj događaj učinilo još posebnijim jeste činjenica da je porodilja bila okružena svojim najbližima i da je pokazala neverovatnu smirenost.

Foto: TV Pink Printscreen

Babica Divna, koja je specijalizovana za porođaje kod kuće, bila je oduševljena Jeleninim ponašanjem tokom porođaja. U kući su bila i starija deca, koja su različito reagovala na dešavanja.

- Mali Tanasije je spavao, a stariji Vasilije je želeo da gleda taj veličanstveni čin", ispričala je glumčeva supruga.

Kruna ovog emotivnog porodičnog trenutka bila je uloga samog glumca, koji je aktivno učestvovao u dočeku bebe. Nakon uspešnog porođaja, Jelena nije imala potrebu da odlazi u bolnicu.

- Kada je pupčana vrpca prestala da pulsira, moj suprug ju je svečano presekao. Sve je proteklo u najboljem redu i čim sam se porodila, beba mi je bila na grudima i posle četiri minuta je počela da sisa - objasnila je Jelena.

Inače, glumac je nedavno proslavio 68. rođen dan.

Autor: N.B.

#Porođaj

#Slobodan Ćustić

#deca

#glumac

#supruga

POVEZANE VESTI

Domaći

Sloba i Jelena se opustili na odmoru: Ona u toplesu, on uživa u pogledu (FOTO)

Domaći

ČEDA JOVANOVIĆ OVO KRIO 45 DANA OD SVOJE SUPRUGE, A ONDA SU SE RAZVELI: Sve se dogodilo dok je ona bila na putu, isplivali detalji koje niko nije znao

Domaći

NE KRIJE SREĆU! Sloba Radanović pokazao kako uživa sa sinom Damjanom od kojeg se NE ODVAJA! (FOTO)

Ostali sportovi

Evo, prevrće mi očima! Novak otkrio za koji je segment roditeljstva isključivo on zadužen

Domaći

Sloba i Jelena se venčali na Maldivima: Isplivale romantične fotke poznatog para, a evo šta su radili u jeku drame oko povratka u Srbiju! (FOTO)

Domaći

PORODILA SE PEVAČICA IZ NEVERNIH BEBA: Treneru rodila sina, dali mu ime koje ima jako značenje