Supruga našeg poznatog glumca porodila se kod kuće u kadi: On svečano presekao pupčanu vrpcu

Poznati glumac Slobodan Ćustić i njegova 23 godine mlađa supruga Jelena odlučili su se za poseban korak prilikom proširenja porodice. Svoje dvoje najmlađe dece Jelena je donela na svet u kadi u svom domu, van bolničkog okruženja, a ovi kućni porođaji bili su pažljivo isplanirani i protekli su bez ikakvih problema.

Sa prvom suprugom ima sinove Nikolu i Ljubomira, dok je u braku sa Jelenom dobio četvoro dece – Vasilija Vida, Tanasija, Zariju i Ozrena. Iako su njeni porođaji kod kuće bili uspešni, Jelena priznaje da na samom početku nije bilo lako doneti takvu odluku.

"Porođaj kod kuće planirala sam još sa Vasilijem, ali nisam imala hrabrosti. Sada mi je krivo što to nisam uradila. Kad sam se porađala sa Zarijom, nimalo se nisam plašila", izjavila je Jelena nakon što je prvi put iskusila rađanje u svom domu.

Ono što je ovaj događaj učinilo još posebnijim jeste činjenica da je porodilja bila okružena svojim najbližima i da je pokazala neverovatnu smirenost.

Babica Divna, koja je specijalizovana za porođaje kod kuće, bila je oduševljena Jeleninim ponašanjem tokom porođaja. U kući su bila i starija deca, koja su različito reagovala na dešavanja.

- Mali Tanasije je spavao, a stariji Vasilije je želeo da gleda taj veličanstveni čin", ispričala je glumčeva supruga.

Kruna ovog emotivnog porodičnog trenutka bila je uloga samog glumca, koji je aktivno učestvovao u dočeku bebe. Nakon uspešnog porođaja, Jelena nije imala potrebu da odlazi u bolnicu.

- Kada je pupčana vrpca prestala da pulsira, moj suprug ju je svečano presekao. Sve je proteklo u najboljem redu i čim sam se porodila, beba mi je bila na grudima i posle četiri minuta je počela da sisa - objasnila je Jelena.

Inače, glumac je nedavno proslavio 68. rođen dan.

Autor: N.B.