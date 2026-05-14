MARKO GAČIĆ OBJAVIO FOTKU SA NOVOM DEVOJKOM: Sve pršti od ljubavi dok se grle i ne mare za komentare (FOTO)

Pevač Marko Gačić privukao je veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa svojom novom izabranicom, Saškom Stričević. Iako se nedavno razveo od supruge i pevačice Goge Gačić, spekulacije o njegovom novom ljubavnom životu ne prestaju.

Na objavljenoj slici par deluje veoma blisko i srećno, a Saška ga nežno drži za lice dok poziraju u automobilu. Marko po svemu sudeći više ne želi da krije svoju sreću, uprkos tome što su se pojavile tvrdnje da je veza započela još tokom njegovog braka.Čini se da je pevač odlučio da okrene novi list u životu i javno ozvaniči vezu.

Marko Gačić više ne krije ljubavnicu, bili zajedno na porodičnom slavlju

Dok Goga sa decom i dalje živi u njihovoj porodičnoj kući, zbog čega pevač javno žali, Marko se iselio i sada više ne krije novu izabranicu, te je sa njom već viđen u javnosti. Nakon stresnog razvoda, pevačica se posvetila sebi, smršala čak 14 kilograma i ponosno pokazala novu figuru. I pored teškog životnog udarca koji joj je bivši suprug zadao, Goga ističe da nije potpuno izgubila veru u ljubav.

- Verujem u partnersku ljubav posle svega, ali o tome još ne razmišljam, još je rano. Opreznija sam mnogo sada, ovo je jedna velika životna lekcija. Dosta sam naivna, puno verujem svima i puštam ljude u svoj život i dajem se, a onda se nekako desi kontra od onoga što sam očekivala - rekla je ona.

Autor: M.K.