Opšta euforija u Beču zbog LAVINE: Fanovi opkolili srpske predstavnike, čekaju u redovima za autogram! (VIDEO)

Srpski predstavnici pred veliko finale Evrovizije oduševili su fanove koji su došli da im pruže podršku.

Nakon što su prošli u veliko finale Evrovizije koje se održava 16. maja, srpski predstavnici bend "Lavina", danas su se družili sa mnogobrojnim fanovima u Bečkom muzeju.

Momci su se pojavili u prepoznatljivim kožnim izdanjima, a ispred muzeja čekali su ih fanovi u kolonama. Razgovarali sa okupljenima, davali autograme, a naša novinarka zabeležila je i trenutak kada su se konačno pojavili na bini, piše Mondo.

U tom trenutku začuli su se gromoglasni aplauzi, ovacije, a ljudi su masovno poskakali sa svojih mesta zbog naših predstavnika. Fanovi su nastavili da postavljaju pitanja našim momcima, a Luka je priznao i da nije "osoba koja vrišti".

"Ja sam pre svega pevač, još uvek učim da 'vrištim', ne mislim da sam toliko dobar u tome, ali mi je pomoglo da osetim da sam ranjiv i da pustim bol", otkrio nam je Luka.

Podsetimo, večeras se održava drugo polufinale Evrovizije gde će se publici predstaviti još 15 učesnika, ali samo njih 10 će proći u veliko finale.

Autor: M.K.