Naša pevačica (45) sasvim slučajno saznala da ima rak, morala na hitnu operaciju: Šest sati je trajala intervencija, došla sam u poslednji čas!

Pevačica Jelena Jevremović (45) suočila se svojevremeno sa neočekivanom životnom dramom kada je rutinska poseta estetskom hirurgu otkrila ozbiljan zdravstveni problem. Njena dugogodišnja želja da estetski smanji grudi rezultirala je otkrivanjem benignog tumora, čime joj je bukvalno spašen život.

Iako je mesecima unazad imala povišenu temperaturu od 37,3 stepena, osećala iscrpljenost i bolove u leđima, Jelena je zanemarivala preglede dojki. S obzirom na to da su joj ostali lekarski nalazi bili uredni, ovu temperaturu je prihvatila kao "normalnu".

- Pre toga sam se mesecima osećala jako iscrpljeno, brzo sam se zamarala, imala sam nekoliko meseci konstantnu temperaturu oko 37,3. Takva sam uporno odlazila na treninge prihvativši da je to postala moja “normalna” temperatura, jer su mi svi nalazi bili uredni. Krvna slika nije ukazivala na neku bolest i ništa mi nije pronađeno. Sve sam radila osim pregleda grudi, njih koje su mi zadavale muku i bol u leđima i nelagodu. Ne znam ni danas kako sam i zašto grudi zanemarila, ali eto, jesam - rekla je ona.

"Imala sam tumor dojke"

Do šokantnog otkrića došlo je sasvim slučajno. Jelena je konačno odlučila da zakaže konsultacije za smanjivanje grudi, koje su joj zadavale probleme nakon porođaja i dojenja.

„Ja sam godinu dana razmišljala da odem kod estetskog hirurga da bih smanjila svoje grudi koje su posle porođaja i dojenja ostale preterano velike i imala sam dizbalans u veličini grudi. Smetale su mi, nisu više “lepo stajale” kao dok sam bila devojka i imala sam jednu želju, a ona je da napokon obučem ponovo haljinu sa otvorenim leđima i ne nosim više teške kupaće kostime sa korpama, već da mogu ponovo da obučem bikini. Odlagala sam odlazak na konsultaciju, jer se nikada pre nisam podvrgla estetskoj operaciji pa me je bilo strah, ali jednog dana sam rešila da odem na pregled. Tada su mi doktori osim propratnih pregleda uradili i ultrazvuk i videli mi promenu na levoj dojci. Imala sam sreće što sam otišla isključivo iz estetskih razloga, a saznala da zapravo imam tumor dojke, i to one koja mi je bila manja.”

Kako je istakla, njena situacija je bila alarmantna, ali je intervencija zakazana na vreme:

„Imala sam jednu vrstu benignog tumora koji je pretio da pređe u maligni. Na sreću, došla sam, takoreći, u poslednji čas i spasila se. Sve sam preglede radila osim grudi koje sam zanemarila.”

Imala hitnu operaciju

„Operacija mi je trajala jako dugo, bilo je tu posla, kako su mi objasnili doktori. Umesto standardnih dva, tri sata, trajala je duže od šest.”

Autor: M.K.