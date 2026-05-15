Naš pevač oženio SPECIJALISTU GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA, a ona pokazala da je žena za SVE: Svi joj aplaudiraju jer ovako brine o porodici i deci (FOTO)

Doktorat, porodica i svakodnevne obaveze za suprugu Bojana Vaskovića, frontmena Leksington benda, Aleksandru Vasković, očigledno nisu prepreka, već motivacija za savršenu organizaciju. Iako je uspešan specijalista ginekologije i akušerstva, ona ne beži od „običnih“ kućnih poslova i velikih nabavki koje zahtevaju ozbiljnu snagu i energiju.

Ova fotografija iz lifta najbolje pokazuje realnost jedne moderne žene koja pozira sa punom korpom namirnica za svoje najbliže. Njena objava je naišla na oduševljenje mnogih, jer dokazuje da su najuspešnije žene upravo one koje ostaju prizemne i posvećene svakom segmentu života, a naročito porodici.

Ovako je pričala o visokorizičnoj trudnoći

Podsetimo, žena pevača Bojana Vaskovića, Aleksandra Vasković vrlo je aktivna na društvenim mrežama gde je prati više od 100.000 ljudi.Aleksandra je doktorka, a na Instagramu joj piše da je specijalista ginekologije i akušerstva. Osim toga, ona na svojim mrežama mahom ženama deli savete o modi i lepoti.

Aleksandra se 2023. godine prevremeno porodila, a o agoniji koju su tada prolazili javno je govorila.

- Nikada neću moći dovoljno da zahvalim prvenstveno mojoj doktorki, koja je prihvatila da vodi moju trudnoću. Reč je o docentkinji Mandić. Večno ću joj biti zahvalna na tome kakav je čovek, stručnjak, kakva je riznica znanja, a pre svega ljudskosti. Namerno kažem "prihvatila" jer je trudnoća od starta bila visokorizična i dva puta mi je savetovan prekid. Intuitivno sam znala da je sve OK i da to treba dokazati određenim dijagnostičkim procedurama, pri čemu sam imala njenu potpunu podršku. Ceo proces smo prošle zajedno, onako kako je, po meni, jedino ispravno kada je reč o odnosu lekara i pacijenta- rekla je ona tada.

Autor: M.K.