DONEO ODLUKU POSLE DVE DECENIJE! Kemal Malovčić sve iznenadio, a dugo se pričalo o njegovoj zaradi: Zlata i ja smo za noć uzeli 100.000 maraka...

Kemala Malovčića nemamo prilike tako često da vidimo u javnosti jer se povukao i živi mirnim životom, ali kako kaže od muzike nikada nije odustao.

Kao dokaz je i saopštenje organizatora da će Kemal Malovčić, jedan od najprepoznatljivijih pevača kultnog sastava “Južni vetar” pevati pred publikom u Beogradu posle 20 godina. Nakon što je objavljeno da će na koncertu nastupiti Srećko Šušić i Anica Milenković, organizatori su danas otkrili i ime Kemala.

On je bio deo čuvene prve petorke pevača Južnog vetra, zajedno sa Draganom Mirković, Sinanom Sakićem, Šemsom Suljaković i Miletom Kitićem. Pesme koje je Kemal Malovčić otpevao sa Južnim vetrom odavno su postale evergrini domaće muzike. Numere poput “Došao sam samo da te vidim”, “Okreće se kolo sreće”, “Rekla si mi da ne voliš zimu”, “Oženi me babo moj” “Cvetaju lipe” i mnoge druge ostale su upisane u istoriju narodne muzike i danas važe za pesme koje povezuju generacije.

- Dragi moji, dana 27. juna, Tašmajdan, Beograd. Veliki koncert narodne muzike, pozdrav svima od Kemala Malovčića”, poručio je pevač koji je tačno pre dvadeset godina, u julu 2006. održao solistički koncert upravo na Tašmajdanu.

Govorili su da sam propao

U jednom od intervjua Kemal je objasnio da prodaje imovinu, ali da je za života zaradio i austijsku penziju.

- Kažu da sam propao, međutim, ja se bavim pevačkim poslom preko 50 godina i sve mi je dosadilo. I pored toga što sam u penziji, ljudi stalno zovu da dođem i pevam. Zarađujem od autorskih prava na Jutjubu, malo od autorskog dela što mi daje Sokoj i imam neka primanja u Bosni. Sva sreća pa sam na vreme počeo da uplaćujem penziju u Austriji. Od '95. imam njihovo državljanstvo i sada uživam njihovu penziju.

Malovčić je važio i za kralja bakšiša.

- Romske svadbe u Italiji bile su najplaćenije. Tu je bilo novca, bogataši su pravili svadbe i novac je samo pljuštao. Sećam se da smo jednom prilikom Jasmin Muharemović, Zlata Petrović i ja uzeli preko 100.000 maraka za samo jedno veče. U skorije vreme se sećam svadbe iz Novog Pazara. Pre dve godine smo uzeli 48.000 evra bakšiša. Ukupno je nastupalo 13 kolegaDeca ostaju u inostranstvuNaslednici pevača nisu krenuli njegovim stopama.

- Žive u Beču, završili su razne škole. Najstariji sin završio je školu za IT stručnjaka, ćerka se bavi glumom, snimila je dva albuma, ali je odlučila da privremeno napusti pevanje. Drugi sin studira, dok je treći završio trgovačku školu i on je šef špara u Austriji.Kemal Malovčić je često pričao o svim poslovima koje je radio da bi pobegao iz nemaštine.

