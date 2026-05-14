Cecin unuk Isaija danas slavi drugi rođendan: Veljko i Bogdana za sina napravili gala proslavu, dekoracija kao iz bajke, a tek da vidite TORTU (FOTO)

Danas je poseban dan u domu porodice Ražnatović jer mali Isaija proslavlja svoj drugi rođendan. Atmosfera je ispunjena radošću, a slavljenik blista dok sedi u svojoj počasnoj stolici ispred prelepe torte.

Ponosna tetka Bojana Šijan podelila je emotivne trenutke sa proslave, pokazujući koliko je Isaija porastao i postao pravi mali dečak. Torta sa motivima tigrića i brojnim prskalicama oduševila je sve prisutne mališane koji su mu pevali pesmicu.

Roditelji Veljko i Bogdana potrudili su se da svaki detalj dekoracije bude savršen za ovaj veliki dan njihovog sina. Isaija je svojim osmehom još jednom pokazao da je miljenik cele porodice i centar njihovog sveta.

"Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane"

Veljkova sestra, Anastasija Ražnatović, priznala je da je morala da se umeša u njihov odnos.

- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. "Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava", to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili - rekla je Anastasija jednom prilikom.

