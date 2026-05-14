NIŠU SAVELJIĆA SLOMILA JOŠ JEDNA TRAGEDIJA: Pre pet dana sahranio sestru, a sad se oprostio i od majke, njegove reči bole (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Konstantin Bačetić ||

Nakon smrti sestre, Niša Saveljić je izgubio i majku. U emotivnoj poruci na Instagramu, oprostio se od nje i podelio svoju tugu.

Bivši fudbaler Niša Saveljić nedavno je doživeo veliki porodični gubitak nakon smrti sestre Konstance, a sada ga je zadesila još jedna tragedija, preminula mu je i majka. Saveljić se emotivnom porukom oprostio od majke na Instagramu, gde je podelio tužne vesti sa svojim pratiocima.

- Hvala ti na svemu, mama. Počivaj u miru, volim te - napisao je on.

Pre pet dana mu umrla sestra

Svoju tugu povodom ove tragedije podelio je sa javnošću putem dirljive poruke, u kojoj je istakao koliko mu je sestra bila važna i koliko je teško podneo njen gubitak.

- Tužno, tužno… veoma, veoma tužno. Moja druga sestro, Konstanca.

Danas je tužan dan za sve nas koji te volimo, za sve nas koji smo uvek osećali da si neko poseban u našim srcima, u dobrim i lošim vremenima.Nešto neuništivo. A ono što nas nikada neće razdvojiti je pre svega tvoja deca, a posebno Nino, kome ste ti i Bruno dali nadimak po meni - napisao je Niša.

