SINOĆ JE BILA SPECIJALNA GOŠĆA JAKOVU JOZINOVIĆU, a devedesetih je bila u zenitu slave: Vanu jedan hit vinuo u zvezde, a sve generacije ga i danas pevaju! (FOTO)

Pevačica Vana bila je veoma popularna devedesetih, dok se njeni hitovi i danas rado slušaju, a u međuvremenu je dobila sina i ćerku koja je danas prava lepotica.

Hrvatska pevačica Ivana Vrdoljak Vana (52) devedesetih godina maltene je preko noći postala poznata pošto je otpevala hit pesmu “Tek je 12 sati” sa grupom E.T. Iako je pesma otpevana pre skoro 3 decenije i dalje je rado slušana, pa tako retko koja žurka i danas može da prođe bez nje, dok je podjednako rado puštaju i radijske stanice. Vana je nakon otpevanog hita ostala u muzičkom sastavu E.T. sve do 1998. godine, kada je odlučila da započne karijeru kao solo pevačica.

Vana je predstavljala Hrvatsku na Evroviziji 2001. godine u Kopenhagenu nastupivši pesmom "Strune ljubavi". Na festivalu Sunčane skale 2015. godine oduševila je publiku pesmom "Probaj". Mnogi se rado sećaju njenih hitova sa početka karijere poput "Ako je vredelo išta", "Da ti nisam bila dovoljna", "Kao da me nema" ili "Sve bih dala da znam", koji se i danas rado slušaju. Pevačica je od 1998. godine u srećnom braku sa filmskim producentom Andrijom Vrdoljakom. Zajedno imaju ćerku Janu (22) i sina Luku (26), a Andrija iz prvog braka ima i ćerku Doru, koja mu je pre nekoliko godina rodila i prvo unuče.

Vana i danas izgleda gotovo identično kao i pre 30 godina. Iako je uveliko zagazila u 6. deceniju, retko ko bi joj dao godine koje ima. Na Instagramu je prati 17.400 ljudi, a brojnim objavama ona neretko obraduje svoje fanove. Vidimo da je ostala verna kratkoj, plavoj kosi koja je i dalje njen zaštitni znak, dok je primetno da je telo ostalo u odličnoj formi za damu njenih godina. Mnogi se slažu da i posle toliko godina i dvoje dece ona izgleda još bolje nego na početki karijere.

Autor: M.K.