PRESLADAK MI JE: Zorana Mićanović bacila oko na Jakova Jozinovića, pa na njegovom koncertu progovorila o osudama koje ga prate! (FOTO+VIDEO)

Podržava rad mladog kolege!

Mladi pevač Jakov Jozinović večeras održava deseti po redu koncert u Beogradu, a veliki broj poznatih i večeras je u Sava Centru.

Tu su Marija Mikić, Sofija Rajović, Dunja Jovanić, Lea Stanković, Andrija Jo, ali i Zorana Mićanović. Pevačica ne krije da joj je Jakov zapao za oko, kao i da podržava njegovu karijeru, ali je progovorila i o osudama na njegov račun što peva tuđe pesme.

- Rekla sam da ću doći kod Jakova, da ima želju i eto večeras nisam radila i baš se radujem... Ja mu čestitam na svemu što je za kratko vreme postigao i sa toliko godina, želim mu svu sreću... Mislim da je ovo tek početak za njega. Prosto mu se desilo, upala mu je kašika u med i samo neka nastavi. Vrlo rado bih ukrstila glasove sa njim. Mislim da s jedne strane ima osude, s druge ne, mislim da na početku treba snimiti neke kavere da biste videli koji pravac vam odgovara - rekla je Zorana i dodala:

- Presladak mi je, ne volim plave moke, ali Jakov je izuzetak - rekla je pevačica i progovorila o Lavini koja nas ove godine predstavlja na Evroviziji.

- Odlični su, želim im svu sreću i da pobede. Mene nećete videti na toj sceni, ja se u tome ne vidim, ja sam za binu, za koncert i to je to...

Autor: M.K.