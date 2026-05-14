OVO JE NAJEMOTIVNIJE VEČE ZA MENE: Jakov Jozinović otvorio deseti koncert dirljivim rečima, a evo ko mu je sve od poznatih došao večeras! (FOTO+VIDEO)

Puno mu je srce!
Mladi pevač Jakov Jozinović večeras održava deseti po redu koncert u Beogradu, a veliki broj poznatih i večeras je u Sava Centru.
Tu su Marija Mikić, Sofija Rajović, Dunja Jovanić, Lea Stanković, Andrija Jo, ali i Zorana Mićanović...
Jakov je deseti koncert otvorio pesmom ''Ljubi se istok i zapad'', a svojoj publici obećao je najlepše veče.
- Siguran sam da će večeras biti najemotivnije veče za mene, ovih 10 prošlo je ne znam kojom brzinom. Daću sve od sebe da ovo bude najlepše veče koje ste doživeli - rekao je Jakov i večerašnji koncert otvorio pesmom ''Ljubi se istok i zapad''.
Autor: M.K.