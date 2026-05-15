ONA PRAVA ĆE DOĆI: Jakov Jozinović progovorio o koncertu u ARENI, albumu koji uskoro objavljuje, a evo šta kaže o ljubavnom životu! (VIDEO)

Spreman za novo poglavlje!

Mladi pevač Jakov Jozinović večeras je održao deseti po redu koncert u Beogradu, a veliki broj poznatih i večeras je bio u Sava Centru. Povodom 10 koncerata u nizu u SC Jakov je dobio i specijalno priznanje! Jakov je na kraju koncerta završio u suzama, najavio koncert u Areni i pao na kolena. Jakov je za medije govorio o predstojećem koncertu u Areni.

- Ne mogu da odgovorim, ima sigurno neko koga sam ostavio s razlogom za Arenu... Nema jedan najbolji, drugi po redu i osmi, deveti je bio jedan od jačih... Ovo je i dalje intimna dvorana, publika mi je dovoljni blizu da mogu da ih osetim kao da sam pored njih. Ovaj deseti je bio poseban jer je bio poslednji i jer smo najavili novo poglavlje koje je publika odabrala, ostalo je 15 hiljada ljudi koji nisu mogli da kupe kartu za poslednji u SC - rekao je Jakov i progovorio o albumu.

- Album je jako brzo. Neće biti dueta, ali imam planove za duete. Moja želja je koncert sa Senidom, javila se i komentarisala, u kontaktu smo, tu je... - kaže Jozinović i dodaje:

- Ne bih govorio koliko će se brzo rasprodati Arena, sa beogradskom publikom se ne treba zafrkavati - kaže Jakov i dodaje:

- Jako divne savete sam dobio od mojih gostiju na koncertima. Sanjam o karijeri kao što ima Dino Merlin, videćemo za 20 godina šta će biti. Dino je legenda. Matija Cvek mi je prvi pružio ruku i rekao da će mi pomoći - poručio je Jozinović i progovorio o privatnom životu.

- Moj privatni život malo više ispašta, ali prijatelji i familija su tu i dolaze na koncerte. Biće za sve vremena. Jeste mi zapala neka devojka iz prvog reda, ali i dalje sam slobodan... Reagovao sam. Drago mi je što je Zorana Mićanović bila, i ona je jako simpatična... - kaže mladi pevač i dodaje:

- Osećaj nikad ne vara, vreme će sve pokazati i prava će doći... - poručuje Jakov i dodaje:

- Beogradska Arena će biti jedan novi nivo sa albumom i sa gostima koje još niste videli i sa definitvno najboljom publikom.

Autor: M.K.