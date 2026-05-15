STIGLA GA KARMA! Švajnija ostavila ZANOSNA BUGARKA sa kojom je VARAO Anu, dok ona uživa u novoj ljubavi!

Ostao 'kratkih rukava'.

Brak naše čuvene teniserke Ane Ivanović i nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera odavno je i zvanično prekinut, pa se svako okrenuo na svoju stranu. I dok Ana sada uživa u ljubavi sa izvesnim moćnikom kog još nije pokazala javnosti, Švajni je ostao "kratkih rukava".

Naime, Bastijan je Anu prevario sa Bugarkom Silvom, sa kojom je nastavio vezu i nakon razvoda, ali sada je ljubavi došao kraj. Silva je ostavila Švajnija i nema nameru da mu se vrati.

- Bastijan više nije u vezi za Silvom. Iako ga je ta švaleracija koštala braka sa Anom, on je na sve načine pokušao da udovolji Silvi i da joj ispuni sve želje, ali je pre dva meseca toj ljubavi došao kraj. Razloga je više, ali je glavni bio taj jer je Švajni više vremena provodio u Minhenu i po svetu nego na Palmi, gde je ona živela i gde im je i bilo tajno ljubavno gnezdo. Njoj je to počelo jako da smeta i da mu opasno zamera, pa su i svađe postale sve češće i žešće. Iako je on njoj u jednom trenutku ponudio da dođe kod njega u Nemačku, ona za to nije htela ni da čuje - rekao je dobro obavešten izvor i dodao:

- Najpre zbog toga što joj deca na Palmi idu u školu, ali i zato što joj odgovara klima na ovom ostrvu i nikako ne želi da ide odatle. Kad je shvatila da on ne odustaje od te svoje ideje, odlučila je da prekine vezu. Bastijan se baš razočarao, ali nije hteo da se predomisli. Otad više nije odlazio tamo, a vreme provodi sam u Minhenu, odakle redovno objavljuje fotke i na Instagramu. On se nada da će se u nekom trenutku pomiriti sa Silvom, ali od toga zasad nema ništa - naveo je izvor blizak nemačkom fudbaleru.

Autor: R.L.