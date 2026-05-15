MAMA JU JE DRIBLABALA! Bivša Modelsica otkrila da se Sandra Meljničenko još od najranije mladosti pripremala za milijardera: Bila je premazana svim bojama!

Izdvajala se od ostalih.

Bivša Modelsica Mimi Živković prisetila se vremena kada je bila članica popularne grupe i otkrila kakva je bila Sandra Meljničenko.

Grupa "Models" je obeležila muzičku i modnu scenu devedesetih godina svojim prepoznatljivim stilom i atraktivnim izgledom članica, koje su danas uspešne i ostvarene žene.

Jedna od njih Mimi Živković gostovala je u jednoj emisiji gde se prisetila vremena kada je bila jedna od popularnih Modelsica.

- Marko Milošević je uvek dolazio na naše nastupe. On i Marija su nas mnogo voleli. Stalno smo bile gore, kod njih kući na žurkama. Oni su pravili fešte uvek i stvarno su bili divni prema nama, i ne samo prema nama. Okupljali su celu estradu - rekla je Mimi.

Na pitanje koja Modelsica je bila omiljena Marku Miloševiću, Mimi je odgovorila da je to bila Sandra Nikolić, danas Meljničenko.

- Mislim da je najviše voleo Sandru, svi su je voleli. Sandra je bila premazana svim bojama. Ja još nisam bila toliko, ali od nje smo sve učile. Ona je opasna bila, stvarno. Čini mi se da je intelektom bila iznad nas, u smislu da je bila više potkovana od strane majke. Mama je nju driblala, već od malih nogu je čitala Hesea, Luizu Hej, Paola Koelja... - rekla je Mimi i dodala:

- Kad god smo išle na nastupe ona bi nam govorila: "Ove knjige da čitate, kaže mama dobre su". Dosta smo od Sandre učile. Još kao devojčica, posle nastupa sve što bi zaradila ponela bi u Sava Centar i za sav novac kupila haljine.

Prema njenim rečima, Sandra koja je danas udata za ruskog milijardera, još tada je pričala da će jednog dana živeti u ogromnoj vili.

Autor: R.L.