Moju majku je ubio školski drug! Miša Janketić je preminuo na današnji dan pre sedam godina, život mu je obeležila VELIKA TRAGEDIJA: Kroz decu sam uspeo da povratim MRTVU FAMILIJU!

U najranijoj mladosti je doživeo veliki gubitak.

Na današnji dan, 15. maja 2019. godine preminuo je jedan od bardova jugoslovenskog teatra - legendarni Mihailo Miša Janketić.

Rođen 24. maja 1938, glumu nije ni planirao da upiše, prva ljubav je bila književnost, a onda je tokom studija otišao na radnu akciju. Tu je bio udarnik, dobio je odsustvo da bi potom otišao u internacionalni kamp 21 dan. Tamo se, po sopstvenom svedočenju, zadržao sa jednom prelepom Austrijankom, i kada se vratio u Beograd izgubio je uslov za sledeću godinu.

Iza slavne karijere krije se i potresna priča o njegovom odrastanju. Najteži period u životu mu je bio tokom Drugog svetskog rata kada je izgubio majku koju je ubio njen školski drug.

- Majka je radila na pošti. I tog dana kad smo ispraćali kolonu partizana i dočekivali kolonu Nemaca, majka je od naših dobila zadatak da ostane. Da i dalje radi na pošti. Iako za Nemce... jer će naši opet doći. Jednoga dana ispratili smo i kolonu Nemaca. Sa druge strane u grad je ušla kolona četnika. Moja majka Milica radila i dalje na pošti. Sada za četnike. Ubrzo su počeli da je pozivaju u komandu. Prepoznao ju je četnički glavar, pop Maca. Nekada su zajedno išli u gimnaziju. Pop Maca je u Pljevljima pronašao još nekoliko partizanskih žena", ispričao je Janketić jednom prilikom.

Te žene su, kako je rekao Janketić, morale da odlaze u komandu.

- Jednom kada se spremala da ide na saslušanje, majka mi reče:­ 'Cile, mene će da ubiju'. Milenu ostavljam tebi u amanet. Ti da je čuvaš i štitiš. Ti si muška glava. Ne daj je nikome, nemoj neko zlo da joj učini. Nije se više vratila moja majka Milica. Zalud smo Milena i ja išli u komandu i molili da ne ubiju našu majku. Jedne noći, u Ševarima, ubio ju je pop Maca, s drugim partizanskim ženama. Njih devet - ispričao je Janketić.

U svom poslednjem intervjuu, Janketić je rekao kako kad čovek počne život u tragediji, onda u mladosti stekne užasni strah.

- Teško se s tim živi i pozorište je bilo idealno mesto da oporavim duhovnost, da se rasteretim i da se, hajde da malo budemo i patetični, na neki način sakrijem od surovosti života. Tako da sam ja u pozorištu pronašao životni put, ostvarujući svoje uloge i uporedo ostvarujuću svoju porodicu. Zapravo, sa svoje četvoro dece sam uspeo da povratim moju mrtvu familiju. Čak sam im davao i ta imena, jer sam smatrao da su moja deca bila dug prema nestaloj mojoj porodici. I povratio sam je, tako da su moja deca sada i unuci - priznao je Miša Janketić svojevremeno.

Autor: R.L.