DINČA UHVAĆEN KAKO KOPA PO KONTEJNERU! Mrežama kruži šok priča: Pevač fotkama sve potvrdio, mišljenja podeljena (FOTO)

Poslednjih dana po društvenim mrežama se moglo pročitati da je Milan Dinčić Dinčaviđen kako tokom dana pretura po kontejneru u neposrednoj blizini mesta u kojem živi.

Prema priči koja je kružila, sve se dogodilo u mirnijem delu naselja, gde su prolaznici navodno primetili Dinču kako nešto fotografiše, a da zatim uzima jednu tablu koja je stajala u kontejneru. U početku niko nije obraćao previše pažnje, jer ovakve scene, nažalost, nisu retkost, ali se situacija ubrzo pretvorila u temu o kojoj svi pričaju kada se saznalo da je u pitanju popularni pevač.

Kako tvrde očevici, Dinča je iz jednog kontejnera izvadio veću drvenu tablu na kojoj je bio ispisan praznični natpis "Hristos voskrese". Tabla je verovatno bila deo uskršnje dekoracije koja je završila među otpadom nakon praznika. Ipak, umesto da celu stvar zadrži za sebe ili jednostavno ne obraća pažnju, on je odlučio da se time javno pohvali i tako potvrdi ovu priču.

Nedugo nakon toga, na njegovom Instagram profilu pojavile su se fotografije na kojima drži upravo tu tablu. Na nekoliko fotografija vidi se kako pozira sa natpisom. Kada je potvrđeno da je ta priča tačna, reakcije ljudi bile su podeljene. Dok su jedni sve pretvorili u šalu i počeli da dele mimove i komentare po društvenim mrežama, drugi su kritikovali takvo ponašanje, smatrajući da nije primereno praviti sadržaj i hvaliti se stvarima pronađenim u kontejneru, pogotovo kada je u pitanju verski natpis.

Priča se dodatno proširila kada su skrinšotovi njegovih objava krenuli da kruže Instagram stranicama i grupama. Ljudi su masovno komentarisali ceo događaj, a pojedini su tvrdili da je Dinča već odranije bio poznat po sličnim situacijama i neobičnim potezima kojima pokušava da privuče pažnju na internetu. Ubrzo su se pojavile i razne verzije priče, od onih koji tvrde da je sve bila obična šala, do onih koji smatraju da je namerno želeo da izazove reakcije i poveća sebi popularnost na društvenim mrežama.

Podsetimo, Dinča nije jedini čije se ime dovodilo u ovaj kontekst, pa je tako i Nada Topčagić šokirala priznanjem da često pokupi neke stvari koje vidi pored kontejnera.Kako je ispričala, ona sve što nađe na ulici ponese i čuva u svom podrumu.

- Sve sama radim po kući, pomaže mi Zlatko naravno, ali volim da većinu stvari preuzmem na sebe. Kod mene je ludilo, ako nađem drva po ulici, pokupim ih i čuvam u podrumu. Uzimala sam sve što je pored kontejnera ako valja. Nije me sramota zbog toga. Šetam psa i prolazim pored kontejnera i vidim sliku, razmišljam kako ću sada da nosim tu sliku. Danas sam u Zemunu pored kontejnera videla nameštaj, kažem Zlatku da stanemo i uzmemo, to je nameštaj iz 40-ih godina... Da se vratim na priču o slici, šetam psa pored francuske ambasade i vidim ludilo sliku. Ja rekoh šta ću sad s njom... Ne mogu da je ponesem ili stavim je ispod kontejnera i obiđem ceo kraj da se pas išeta, i vratim se da uzmem sliku - rekla je ona i dodala:

- Odnela sam je na procenu, rekli su mi da vredi 15.000 evra. Naslikao ju je neki ruski autor 1939. godine, a ja sam je prodala 2000. godine. Znaš koje stvari sam ja našla u kontejneru? Ne stidim se, jednom sam uzela kofu i dobila sam kilu od te kofe jer sam ja vukla do stana. Kofa je bila neviđena. Isto sam šetala psa i naiđem na nju. To je toliko teška kofa, piše na njoj 1948. godina... Vidim šta je to dobro i skupo - ispričala je Nada u podkastu kod Bokija 13.

Autor: Pink.rs