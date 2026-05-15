Promena na kladionicama dan uoči finala Evrovizije: Hrvatska pala na tabeli, evo na kom je mestu Srbija

Predstavnici Srbije na ovogodišnjoj Evroviziji, grupa Lavina, uspeli su da se plasiraju u veliko finale nakon zapaženog nastupa u prvoj polufinalnoj večeri.
Njihov energičan scenski nastup privukao je veliku pažnju publike, ali i fanova Evrovizije širom Evrope, koji su na društvenim mrežama komentarisali svaki detalj njihovog pojavljivanja.
Lavina u finalu pod rednim brojem 9
Srbija će u finalnoj večeri nastupiti pod rednim brojem 9, a očekuje se da Lavina ponovo izvede nastup koji je već izazvao brojne reakcije nakon polufinala.Iako je prolazak u finale obradovao domaću publiku, stanje na evrovizijskim prognozama zasad se nije značajno promenilo kada je reč o Srbiji.
Srbija i dalje na 19. mestu
Prema najnovijim prognozama, grupa Lavina ostala je na 19. mestu, dok se na samom vrhu liste trenutno nalazi Finska. Iza nje su Australija i Grčka, koje se takođe visoko kotiraju pred finale. Promene su zabeležene i kod zemalja iz regiona, pa je Hrvatska, koja je prethodno bila na 12. poziciji, pala na 15. mesto.
Finale donosi novu šansu
Ipak, evrovizijske prognoze i kladionice često umeju da se promene nakon finalnih proba i samog nastupa uživo, pa ostaje da se vidi da li će Lavina uspeti da popravi poziciju i osvoji dodatne simpatije publike.
Autor: M.K.