UZIMALA SAM BROJEVE POLICAJACA DA NE PLATIM KAZNU! Naša glumica šokirala priznanjem!

Poznata glumica Ivana Dudić nedavno je otkrila detalje iz svog privatnog i poslovnog života. Ipak, najveću pažnju javnosti izazvalo je njeno vrlo iskreno priznanje o tome kako je koristila sopstveni izgled u svakodnevnim situacijama, a posebno njena metoda za izbegavanje kazni.

U razgovoru je posebnu pažnju privukao odgovor na pitanje da li je ikada koristila svoj fizički izgled kako bi sebi olakšala određene svakodnevne situacije.

Ivana je potvrdila da jeste i ispričala anegdotu koja uključuje i organe reda. Njena izjava je iznenadila mnoge, ali ju je podelila sa osmehom.

- Apsolutno, toliko puta sam to upotrebila, čak sam uzimala brojeve policajcima - izvinjavam vam se policajci što sam to radila, ali to je bio jedini način da se izvučem iz kazne.

Niz novih glumačkih projekata

Pored anegdota iz privatnog života, Dudićeva se osvrnula i na svoje profesionalne planove. Istakla je da je trenutno veoma zauzeta i da ima dosta obaveza, budući da istovremeno radi na snimanju više različitih ostvarenja.

- Dosta radim, nekoliko projekata - jedan film, tri serije, dobro je.

Inače, Ivana je priznala da nije pronalazila prijatelje među glumcima.

Autor: M.K.