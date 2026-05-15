Masimo Savić je pune tri decenije voleo samo jednu ženu, a onda se saznalo za PROBLEM SA DROGOM: Morao je na kraju sve da prizna

Pokojni pevač Masimo Savić je u četiri decenije dugoj karijeri snimio veliki broj vanvremenskih hitova, a o njegovom privatnom životu sve se znalo, iako je retke situacije koristio da to komentariše.

Pored problema sa porocima, o kojima je otvoreno pričao, poznato je i da je jednu ženu voleo 30 godina.

- Po povratku u Zadar, upao sam u loše društvo. Nekoliko drugara kralo je piće i cigarete iz prodavnice, a ja sam čuvao stražu. To je sve kad pogledam bio za mene eksperiment.

Nakon šest meseci došla je maca na vratanca, policija je htela sve da nas pohapsi, ali jedan socijalni radnik koji se zove Branimir zauzeo se za mene. Nakon razgovora sa svakim od nas ponaosob zaključio je da se isplati mene da spasava. Bio je u pravu. Puno sam naučio od Branimira i nas dvojica smo i dan-danas prijatelji - rekao je pevač svojevremeno.

Ljubav koja je trajala

Ljubav Masima Savića i Eni Kondić trajala je čak 30 godina. Kada su ga pitali koji je recept srećnog braka, Masimo je rekao da tu nema velike filozofije.

- Treba biti džentlmen, slediti moralnost i da ‘čovek treba biti čovek, a ne životinja - objasnio je za Story.hr.

Autor: M.K.