NIKO NIJE OSTAO RAVNODUŠAN! Marija Šerifović podelila nežan razgovor sa sinom, njegova reakcija topi i najtvrđa srca (FOTO)

Otkako je u njen život stigao dečak kojem je dala ime Mario, poznata pevačica Marija Šerifović odlučila je da poslovne obaveze i planove stavi u drugi plan.

Poznato je da se retko odvaja od svog mezimca i da svaki slobodan trenutak koristi kako bi ga posvetila upravo njemu.Iako se od samog početka trudi da zaštiti dečakovu privatnost i izbegava njegovo prekomerno objavljivanje na društvenim mrežama, Marija nedavno ipak nije mogla da odoli da sa svojim pratiocima ne podeli jedan predivan trenutak.

Na svom Instagram profilu objavila je kratak, ali presladak snimak razgovora sa sinom.U videu, Marija ga obasipa emotivnim pitanjima: „Je l' si ti moje srce?”, „Je l' si ti moje sunce?” i „Je l' si ti moja ljubav?”, na šta maleni Mario na svako pitanje sa oduševljenjem odgovara sa: „Da!”.

Ovaj simpatični niz pitanja krunisan je poljupcem, a dečaku se igra toliko svidela da je tražio da sve ponove ispočetka. Ovaj video snimak Marija je jednostavno opisala rečju „Moje”, dok su se ispod objave nizali brojni razneženi komentari. Među njima se posebno izdvojio komentar dečakove bake, pevačice Verice Šerifović, koja je emotivno poručila: „Samo moja 2 srca, moja 2 sunca i samo moje dve najjjveće ljubavi. MOJE”.

Bila na dužem odmoru

Inače, ovi mirni porodični trenuci dolaze nakon pevačicinog nedavnog povratka sa višenedeljnog odmora na Baliju.Taj put je, pored uživanja, obeležio i jedan manji incident zbog kojeg je Marija u svom vlogu priznala da je "umalo završila u zatvoru", usled pobune meštana zbog buke na jednoj proslavi koja je zbog toga morala više puta da menja lokaciju

