Ćerka naše pevačice ima REDAK POREMEĆAJ! Ona svakodnevno mora da nabavlja specijalnu hranu: Stalno se zbog toga svađamo

Poznata pevačica Ivana Selakov (46) i njen partner Predrag svakodnevno se suočavaju sa specifičnim porodičnim izazovom.

Njihova ćerka Kruna od samog rođenja pati od retkog, urođenog poremećaja u ishrani o kom se u Srbiji veoma malo zna.

Kako bi razumela stanje svog deteta, Ivana se oslanja na stranu literaturu i članke na engleskom jeziku, opisujući svoju ćerku kao "velikog berača" kada je u pitanju hrana.

Strogoća je ovde neophodna

Pevačica ne krije da joj je strogoća neophodna u ovim situacijama, priznajući da je hrana glavni i jedini razlog za rasprave u njihovom domu.

- Zaista sam stroga u nekim stvarima... Ja sam najstroža po pitanju hrane. Naša ćerka ima neku vrstu poremećaja u ishrani, urođenog, vrlo malo se zna o tome u našoj zemlji. Ima još članaka na engleskom jeziku koje sam pročitala, ona je veliki borac - rekla je Ivana u emisiji „Premijera – vikend specijal“ i dodala:

- Ona zaista ima veliki problem, tj. najviše se svađamo oko hrane. Sve ostalo pada u drugi plan, svađamo se i nastojimo da unesemo nešto u sebe. Sve ostalo je u redu sa njom - rekla je jednom prilikom pevačica.

