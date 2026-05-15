TATA SE VRATIO IZ KARANTINA: Ana Rajković snimila susret muža Predraga i njihove ćerkice, snimak topi i najtvrđa srca! (VIDEO)

Poznata manekenka Ana Rajković raznežila je pratioce na Instagramu podelivši predivan emotivni trenutak iz njihovog doma.

Njen suprug, uspešni golman Predrag Rajković, vratio se iz karantina, a sudeći prema snimku koji govori više od hiljadu reči, najviše mu se obradovala ćerkica Nora.

Devojčica se toliko uželela oca da ga nije ispuštala iz ruku, neprestano ga grleći i ljubeći, dok je on svoju naslednicu čvrsto držao u naručju. Da su ćerke posebno vezane za očeve dokazala je upravo ova scena, s obzirom na to da su se dečaci za to vreme bezbrižno igrali u pozadini. Ana je ovaj neodoljiv prizor kratko i emotivno opisala rečima: „Kad se tata vrati kući iz karantina”.

Pored porodične idile, bračni par Rajković odnedavno uživa i u potpuno novom životnom ambijentu.

Kupili luksuznu vilu sa bazenom

Nakon što su doneli odluku da prodaju svoj stan na beogradskom Vračaru, kupili su luksuznu vilu sa bazenom na Kosmaju, tačnije u okolini Sopota, za koju su izdvojili 300.000 evra.

Njihov novi dom uređen je u modernom stilu i predstavlja pravi mali raj, a veliko i prostrano dvorište upotpunjeno je i ogromnim dvorcem za skakanje namenjenom njihovim mališanima.

Autor: M.K.