ŠTA OSEĆAŠ DOK SE LJUBIŠ SA NJIM? Poznati Srbin se ovako udvarao našoj legendarnoj glumici koja je bila udata za predsednika: Zaljubljen sam u tebe!

Nakon smrti supruga, proslavljenog reditelja Bojana Stupice, legendarna glumica Mira Stupica spas od depresije pronalazila je u neprestanom radu i brojnim poslovnim angažmanima.

U svojoj autobiografiji "Šaka soli", glumica je zabeležila brojne uspomene, a među njima se ističe i anegdota sa čuvenim pesnikom Miroslavom Mikom Antićem, koji joj je na Petrovaradinskoj tvrđavi javno i napismeno izjavio ljubav.

Susret se odigrao 1971. godine, oko ponoći, u hotelu na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Bili su veoma umorni nakon napornog snimanja filma „Doručak sa đavolom”, koje je režirao Mika Antić. Tišinu za stolom prvi je prekinuo pesnik, osvrnuvši se na glumičinu scenu sa Batom Živojinovićem.

Mika Antić: „Dobra ti je bila ljubavna scena s Batom. Odlična. A šta osećaš kad se ljubiš s partnerom?”

Mira Stupica: „Pa ne osećam ništa. Radim. Stajala sam satima na jednoj nozi, sva sam se ukočila. Vetar je bio leden. Mislila sam kako će mi se na platnu videti crvenilo nosa.”

Pesnikovo priznanje i glumičin oprez

Zanimajući se za njen privatni život, Mika ju je upitao da li je sama i ima li nekoga, a nakon njenog odričnog odgovora, usledilo je i romantično priznanje.Glumica je bila oprezna jer je prećutkivala njegov problem sa alkoholom, pa se potrudila da situaciju umiri prijateljskim i toplim tonom.

Mika Antić: „A ja sam zaljubljen. Zaljubljen sam u tebe. Ne šalim se. Jesam.”

Mira Stupica: (uzimajući ga za ruku) „Miko moj, ja sam jedva jednog genija preživela, drugog sigurno ne bih uspela.

”Mika Antić: „Znaš, ne mogu da radim ako nisam zaljubljen.”

Mira Stupica: „Pa ima toliko lepih žena oko tebe, samo ih pogledaj i sve te obožavaju.”

Pismeni dokaz o udvaranju za unuku Miju

Njihov razgovor je ubrzo prekinuo novinar Tika Ilić, našalivši se pitanjem ko je tu u koga zaljubljen, na šta je iznervirani Mika počeo da viče na sav glas u praznom restoranu. Iako je Ilić pokušao da smiri situaciju opaskom da „pesnicima ne treba baš mnogo verovati”, Antić je odlučio da ostavi neoboriv dokaz.

Mika Antić: (vičući) „Ja sam zaljubljen u Miru Stupicu!”

Tika Ilić: „Pa dobro, nije to ništa novo, svi smo u Miru Stupicu od rane mladosti bivali zaljubljeni i, kao što vidiš, svi smo preživeli, pa ćeš i ti. A vama pesnicima, ne treba baš mnogo ni verovati.”

Pisana poruka Mike Antića: „Miroslav Antić je zaljubljen u Miru Stupicu. Ovo potpisuje Miroslav Antić.”

Ovaj papirić sačuvan je zahvaljujući novinaru Tiki Iliću.Dvadeset godina kasnije, on ga je po prijatelju Petru Slovenskom poslao glumici. Mira Stupica je sa osmehom sačuvala ovaj komad papira, zapisavši u svojoj knjizi: „Čuvaću za moju unuku Miju, da se hvali kako je jedan veliki pesnik bio zaljubljen u njenu baku, čitavo jedno veče”.Inače, naša poznata glumica je bila udata i za predsednika.

Autor: M.K.