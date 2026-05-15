Emina Jahović objavila sliku sa majkom: Svi kažu da je nasledila njen stav i lepotu (FOTO)

Popularna pevačica Emina Jahović nedavno je raznežila svoje pratioce na društvenim mrežama objavivši fotografiju sa svojom majkom Senijom. Povod za ovu objavu bio je Majčin dan, a Emina je iskoristila priliku da javno iskaže ljubav i poštovanje ženi koja joj je najveći oslonac u životu.

Na slici se vidi emotivan trenutak u kojem pevačica nežno ljubi majku, dok obe zrače mirom i bliskošću. Uz fotografiju je stajala dirljiva posveta svim majkama i onima koje će to tek postati, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije fanova.

Mnogi su primetili neverovatnu sličnost između njih dve, ističući da je Emina lepotu i otmenost nasledila upravo od majke.

Podsetimo, Emina tvrdi da je tajna u balansu, te sebi daje povremeno slobodu da se opusti i konzumira sve, dok u drugim trenucima uz zdravu ishranu i trening uspeva da vodi računa o liniji.

- Variram sa kilažom, ali se to na meni ne primećuje. Nikada to nije neka velika razlika u kilogramima. Kilažu održavam intenzivnim treninzima već duže od deset godina i kontrolisanom ishranom. Jedino taj način života dovodi do rezultata.

Za doručak volim da pojedem jaja ili ovsene pahuljice... Jedem i voće, a za ručak je obavezno kuvano jelo. Uglavnom ne večeram ili ako se desi da jedem, gledam da to bude do sedam sati uveče. Povremeno jedem slatkiše, kada poželim da sebi dam malo oduška. A onda sutradan počnem da se suzdržavam od nezdrave hrane. To je balans u ishrani i on je najbitniji - rekla je pevačica, pa je potom dodala:

- Gladujem jednom mesečno. To radim već neko vreme. Ne jedem po 48 sati tačno - objasnila je Emina.

Autor: N.B.