Mreže gore zbog slike naše pevačice: Jedan detalj svi komentarišu (FOTO)

Pevačica Ivana Peters objavila je sliku bez šminke na Instagramu, a svi su komentarisali to koliko je prirodna.

Naime, pevačica je pokupila brojne simpatije, a slika na kojoj se vidi da na licu ništa nije operisala iznenadila je najprijatnije mnoge.

- Ivana svaka čast na hrabrosti da budete to što jeste. Vaše oči govore sve, dobrota je najvažnija - bio je jedan i nizu komentara ispod objave pevačice.

- Svaka čast Ivana na hrabrosti da se ovako slikaš. Predivna je slika, samo tako nastavi - glasio je komentar podrške pevačici na Instagramu.

Jedna od stavi koja se takođe komentariše, jeste da je Ivana vanserijski vokal, te i da će teško dobiti naslednicu što se toga tiče.

Inače, o svojim borbama za potomstvo otvoreno su govorile mnoge javne ličnosti kako bi inspirisali parove koji prolaze kroz isto, a među njima je i Ivana.

Naime, pevačica je dobila ćerku Saru, na koju je ponosna.

- Moj primer je pravi dokaz toga! Pre vantelesne oplodnje imala sam dve teške operacije. Suprug Aleksandar je znao za moje zdravstvene probleme, tako da je od samog početka bio uz mene - objasnila je pevačica ranije za Story.rs.

