Prvo oglašavanje Zorice Marković nakon narušenog zdravstvenog stanja: Evo kako se oseća

Pevačica Zorica Marković je pre nekoliko dana trebalo da nastpa na muzičkom festivalu "Majsko leto", međutim, kako su pisali mediji, zbog narušenog zdravstvenog stanja završila je na infuziji, pa je bila primorana da otkaže svoj tadašnji nastup.

Ona je sada progovorila o tome kako se oseća.

- Dobro sam hvala Bogu, nemam razloga da krijem bilo šta. Oduvek sam bila meteoropata, imala sam oscilacije pritiska zbog vremena. Vodim računa o zdravlju, odgovorna sam i odmah sam otišla kod lekara gde su mi dali infuziju. Zbog toga nisam stigla na Majsko leto iako sam se radovala tom festivalu - rekla je Zorica za Informer, pa nastavila:

- Svi su se zabrinuli, zvao me je čak i lekar koji me je operisao pre 20 godina da me pita šta se dešava. Samo sam reagovala na vreme i preventivno. Dobro sam i biću dobro zarad dušmana raznih - rekla je ona u tom razogovru.

"Ugradili su mi stent"

Zorica je inače pre nekog vremena napustila "Elitu" zbog zdravstvenih problema, a poznato je da ima probleme sa hipertenzijom.

- Hvala Bogu vraćam se u život... Ovaj virus koji je bio, mene je za tri meseca spucao žestoko. Pila sam antibiotike, pa sam zeznula želudac, pa zatim dijafragma, nisma imal vazduha. Onda su nastale aritmije. To je bio povod da se ode i na redovnu kontrolu i bio je veći problem nego što sam očekivala. Bila sam na magnetu, skeneru i na kraju koronarografija. Ugradili su mi stent koji je bio zapušen, a nije ni čudo posle dvadeset godina. to je logično da se zapuši - objasnila je Zorica, pa nastavila:

- Odradili su sve kako treba. Odležala sam, imam novu terapiju, pušenja nema, šetnje ima,tečnosti što više, zdrava ishrana... Malo mi je i ta promena nezgodna, privikavanje na novu terapiju, ali za mesec dana će biti kontrola pa ćemo videti kako i šta. Hvala Bogu dobro se osećam - rekla je pevačica tada.



