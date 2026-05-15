Sin Nevene Božović slavi prvi rođendan: Pevačica objavila sliku sa naslednkom i oduševila sve (FOTO)

Pevačica Nevena Božović i njen suprug, pilot Nikola Ivanović, imaju predivan razlog za slavlje – njihov mlađi naslednik, sin Viktor, proslavlja svoj prvi rođendan. Iako poznata muzička zvezda svoj privatni život uglavnom drži podalje od radoznalih pogleda, povremeno sa fanovima na Instagramu podeli tople porodične trenutke koji uvek naiđu na oduševljenje njenih pratilaca.

Otkako se pre tačno godinu dana po drugi put ostvarila u ulozi majke, Nevena ističe da su joj deca, ćerkica Anka i mali slavljenik Viktor, donela najveću radost i potpuno joj promenila svet. Kako bi obeležila ovaj važan datum, ponosna majka je na društvenim mrežama podelila dirljivu fotografiju uz kratku, ali veoma emotivnu poruku:

„Moja beba ima godinu dana”.

Ova nežna objava brzo je prikupila simpatije publike, a ispod nje su se nizale mnogobrojne čestitke i divne želje upućene malom Viktoru.

Nevena je, podsetimo, nedavno pričala da su ona i suprug oboje maksimalno posvećeni deci i da svakodnevne obaveze zahtevaju timski rad.

- Posvećeni smo deci maksimalno, sada kada imam bebu je sve još izazovnije zbog specifičnosti našeg posla, ali moram da kažem da nam za sada jako lepo ide - navela je ona za "Grand".

Pevačica se osvrnula i na život daleko od Beograda, na svakodnevicu u Budvi i lakoću prilagođavanja sredini i ljudima.

- Meni to iskreno ne smeta. Već dvadesetak godina sam tamo sa svojim roditeljima i potpuno mi je prirodno. Lako sam se navikla na sredinu i ljude, imam puno prijatelja, tako da mi ništa nije ni teško ni strano - rekla je pevačica.



Autor: N.B.