Milan Vasić doneo odluku, a tiče se njegovog naslednika, posetili selo pa poručio: Neću dozvoliti da mi sin... (FOTO)

Poznati glumac Milan Vasić odlučio je da slobodno vreme provede sa svojom porodicom, te trenutno sa suprugom Majom i sinom Despotom boravi u Kraljevu. Odatle se oglasio na društvenim mrežama, podelivši sa svojim pratiocima detalje ovog porodičnog izleta.

Tokom boravka u okolini Kraljeva, Milan je sa ženom i sinom posetio jednu farmu, a glavni cilj ove posete bio je da svog naslednika upozna sa seoskim načinom života.

Glumac je istakao koliko mu je važno da njegov sin od malih nogu nauči šta su domaće životinje i da oseti šta zapravo znači selo.

Porodica je uživala u prirodi u potpuno opuštenoj atmosferi, što se moglo videti i po njihovom izdanju; supruga Maja je za ovu priliku odabrala ležernu odevnu kombinaciju i nosila je široku trenerku, dok je Milan brižno nosio sina u naručju dok su obilazili imanje.

„Neću dozvoliti da mi sin domaće životinje i prirodu upozna posle petnaeste godine! Od malih nogu će znati šta je selo i koliko je bogatstvo imati ga! Ko voli životinje i prirodu, taj voli i ljude!” – napisao je Milan Vasić

Podsetimo, Milan Vasić oženio se u aprilu prošle godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu.

Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira.



Autor: N.B.