Moji računi su plaćeni, dete je srećno: Bivša verenica Darko Lazić poslala jasnu poruku, progovorila o životu i novoj ljubavi

Bivša verenica pevača Darka Lazića, Marina Gagić, u poslednje vreme privlači sve veću pažnju javnosti svojom pojačanom aktivnošću na društvenim mrežama. Čini se da je Marina nakon izazovnog perioda fokusirana na stabilnost, te da je u potpunosti posvećena sebi i svojoj porodici.

Marina je sada sa svojim pratiocima putem Instagram "storija" podelila jedan snažan citat u kojem se najverovatnije i sama pronašla.

Ova objava jasno oslikava njene trenutne životne prioritete, nezavisnost koju je stekla, kao i njen novi stav prema potencijalnim ljubavnim vezama.

„Zabavljanje je sada opciono za mene. Već sam izgradila život za koji sam se molila. Moji računi su plaćeni. Moj dom je miran. Moje dete je srećno. Ako uđeš u moj život, ne takmičiš se sa drugim muškarcem… takmičiš se sa mirom koji sam stvorila bez njega.“

Imala je 19 godina kad se smuvala sa Lazićem

Podsetimo, Marina je imala samo 19 godina kada je uplovila u vezu sa Darkom Lazićem, sa kojim je dobila sina. Njih dvoje su se verili, ali je ubrzo pukla tikva pa su se rastali.

Autor: N.B.