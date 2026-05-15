Kad je vidim, počnem da... Slađa Delibašić Vesni Đogani i bivšem mužu, napokon priznala u kakvom su odnosu

Godinama nakon što je napustila grupu „Đogani Fantastiko“ i stavila tačku na brak sa Đoletom Đoganijem, pevačica Slađa Delibašić i dalje intrigira javnost svojim britkim komentarima na račun bivšeg supruga i njegove sadašnje izabranice.

Vesna Đogani je od nekadašnje plesačice u grupi postala Đoletova supruga, a Slađa je sada komentarisala Vesnu. Na pitanje u kakvim je odnosima sa Vesnom Đogani, Slađa je rekla sledeće:

"Kad je vidim, ja počnem da se smejem, meni je sve to interesantno ljudi. Ona je ispunila svoj životni san. Eto tu sam čekala neku zahvalnost od nje da kaže hvala ti što si otišla, dala si mi ono što sam htela da budem uvek" - rekla je Slađa Delibašić.

Đole Đogani demantovao je za "Blic" navode da on i Vesna imaju krizu u braku.

- Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Sada smo sleteli u Beograd. Bili smo za vikend u Madridu. Odavno smo to planirali, ali nikako da se uskladimo sa vremenom. Ovaj vikend nismo radili, pa smo iskoristili da otputujemo i provedemo se - rekao nam je Đole i dodao:

- U našem odnosu je sve u redu. Sa decom ćemo sada da idemo ručak, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana. Sve je kako treba.



