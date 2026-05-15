Bili smo podstanari, a danas imamo dva stana: Devojka sa krilima i njen suprug pokazali novi dom, ova stvar ih čini srećnim

Dejana Bačko već godinama inspiriše javnost svojom životnom pričom, snagom i pozitivnim duhom, a osim uspeha koje niže na privatnom i poslovnom planu, često pokazuje koliko joj porodica znači.

Poznata paraolimpijka, slikarka i influenserka uživa u skladnom braku sa suprugom Markom Nezićem, sa kojim je izgradila život pun ljubavi, podrške i zajedničkih uspeha.

Dejana i Marko roditelji su male Lare dok čekaju i drugo dete a mnogi ih smatraju jednim od najskladnijih parova na društvenim mrežama. Ona često ističe koliko joj porodica daje snagu i motivaciju, dok joj je upravo Marko najveća podrška u svemu što radi.

Tokom godina više puta je pokazao koliko je posvećen suprug i partner, zbog čega neretko dobijaju brojne komplimente na račun svog odnosa.

Marko je sada podelio fotografije iz njihovog novog stana u koji su se uselili, pokazujući da još uvek uređuju i raspremaju svoj novi dom. Par je otkrio da su uspeli da kupe čak dve nekretnine, što je za njih veliki životni uspeh, posebno ako se uzme u obzir da su pre samo šest godina živeli kao podstanari.

- Pre 6 godina živeli smo kao podstanari u jednom starom stanu a danas imamo svoju porodicu i dve nekretnine koje smo sami zaradili. Pišemo ciljeve, maštamo, planiramo, radimo….Kad se male ruke slože, sve se može, sve se može - stoji u Markovoj objavi.

Pored sporta i influenserskog posla, Dejana Bačko uspešno se bavi i slikanjem, a njeni radovi i kreativnost često oduševljavaju pratioce. Inspiraciju, kako je više puta govorila, pronalazi upravo u svakodnevnom životu, porodici i emocijama koje prenosi kroz umetnost.

Svojim trudom, radom i velikim zalaganjem uspeli su da ostvare mnogo toga, a njihova priča mnogima je inspiracija i dokaz da se uz ljubav, podršku i upornost snovi mogu ostvariti.

Autor: N.B.

