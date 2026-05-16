Ovako je Sandra Meljničenko osvojila milijardera! Bivša modelsica otkrila sve detalje: Mama je nju driblala, već od malih nogu je...

Bivša modelsica otkrila sve detalje: Mama je nju driblala, već od malih nogu je...

Sandra Meljničenko kada bi pisala knjigu o svom životu, verovatno bi postigla velike uspehe. Grupa Models bila je njena odksočna daska da postane deo javnog sveta. I ako se Sandra nakon udaje za najbogatijeg Rusa Andreja Meljničenka, potpuno povukla iz javnog života, njene koleginice iz grupe "Models" je često spominju u svojim intervjuima.

- Marko Milošević je uvek dolazio na naše nastupe. On i Marija su nas mnogo voleli. Stalno smo bile gore, kod njih kući na žurkama. Oni su pravili fešte uvek i stvarno su bili divni prema nama, i ne samo prema nama. Okupljali su celu estradu - rekla je Mimi u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Na pitanje koja Modelsica je bila omiljena Marku Miloševiću, Mimi je odgovorila da je to bila Sandra Nikolić, danas Meljničenko.

- Mislim da je najviše voleo Sandru, svi su je voleli. Sandra je bila premazana svim bojama. Ja još uvek nisam bila toliko, ali od Sandre smo sve učile. Ona je opasna bila, stvarno. Čini mi se da je intelektom bila iznad nas, u smislu da je bila više potkovana od strane majke. Mama je nju driblala, već od malih nogu je čitala Hesea, Luizu Hej, Paola Koelja... - rekla je Mimi i dodala:

- Kad god smo išle na nastupe ona bi nam govorila: "Ove knjige da čitate, rekla mama dobre su". Dosta smo od Sandre učile. Još kao devojčica, posle nastupa sve što bi zaradila ponela bi u Sava Centar i za sav novac kupila haljine. Da li je to haljina od 2 hiljade evra, tada maraka - rekla je ona.

Prema njenim rečima, Sandra koja je danas udata za ruskog milijardera, još tada je pričala da će jednog dana živeti u ogromnoj vili.

- Uvek je govorila da će živeti u velikoj vili, tako da smo mi sve uglavnom ostvarile snove. Ja sam htela da se udam mlada za najlepšeg čoveka sa najlepšim očima i to se i desilo - govorila je Mima u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Sandra Meljničenko, poznata je po retkim, ali uvek upečatljivim dolascima u Beograd. Iako već godinama živi u inostranstvu i retko se pojavljuje u javnosti, svaki njen dolazak izazove pravu medijsku pažnju.

Autor: A. Nikolić