Beba je ispadala, nisam mogla da hodam: Kajli Džener se u drugoj trudnoći ugojila 29 kilograma, otkrila šok detalje

Kajli Džener tokom gostovanja u jednom podkastu otvorila je dušu o svojoj drugoj trudnoći kao nikada do sad. Kako je istakla, značajno joj je teže pala nego prva, tokom koje se ugojila oko 27 kilograma.

U trenutku porođaja imala je 90, ali generalno - dobro se osećala. Idući put, bolovi u leđima pre svega i te kako su je bili mučili. Jednog dana, štaviše, u 12. nedelji, probudila se i nije mogla da hoda.



- Imala sam strašne bolove u donjem delu, išijas... - kazala je ona u "Therapuss-u", dodajući da je prethodno "imala velika očekivanja, jer je bila u najboljoj formi ikad i imala ogromnu želju da trenira".

Tokom druge trudnoće, takođe, ugojila se 29 kilograma, a u trenutku porođaja imala je oko 95. Mučnine su joj bile takve da ili nije jela ili je "jela šta je stigla".



- Uveče bih pojela kutiju sladoleda, na primer. Mnogo sam sladoleda pojela. I ugljenih hidrata. Đevreke... - kazala je Kajli, koja zbog bolova u leđima onda često nije mogla da ustane iz kreveta.

- Svašta se dešavalo. Mesec i po, dva sam bila i otvorena tri centimetra, beba je praktično ispadala - otkrila je, napominjući kako joj je lekar onda i savetovao strogo mirovanje.

