Više je to voleo da radi sa drugim devojkama nego sa mnom: Slađa Delibašić šokirala priznjame o braku sa Đoletom!

Iznenadila sve izjavom!

Slađa Delibašić je potpuno iskreno govorila o svom braku, karijeri i odnosu sa bivšim suprugom, Đoletom Đoganijem. Pevačica je otkrila nepoznate detalje o njihovim počecima, plesu, ali i trenutku kada je prelomila da stavi tačku na njihov zajednički život.

Prisećajući se svojih ranih dana i ljubavi sa Đoletom Đoganijem, Slađa Delibašić nije krila emocije, ali je istakla da danas više ne veruje u sudbinu.

- Simpatija je bilo puno u životu, ali on je moj prvi muškarac. Prvi muškarac sa kojim sam nešto doživela i decu dobila i onako kako je zapisano od Boga. Ne verujem u sudbinu jer da verujem, ja bih sada bila srećna žena u muškom zagrljaju. Bila sam klinka kada sam počela sa Đoletom. To mi je bilo kao iz filmova, ono kad se zaljubiš u poznatu facu - izjavila je Slađa.

Njihov prvi susret odigrao se potpuno spontano, kada je ona imala samo osamnaest i po godina.

- Đoleta sam upoznala u Hala Pinkiju, imala sam svoju plesnu školu. Slučajno smo se Đole i ja sreli na vratima i pitao me za neku grupu koja tu nastupa. Ja sam ga povela prema toj grupi i tad me je pitao da li hoću ja i moja grupa sa njim u Italiju. Moja nadređena mu je rekla da može. Ja sam otišla sa njim, bilo je teško jer je moj tata bio strog čovek. Ja sam sa osamnaest i po godina otišla u Italiju. Eto, dođem s Kosova i prvo naletim na njega i tako se to desilo. On je meni trebao da se desi i to je lekcija od Boga - prisetila se ona.

Iako su bili najpoznatiji dens par na Balkanu, Slađa je šokirala priznanjem da njih dvoje na podijumu zapravo nisu bili dobar spoj.

- Đole i ja nismo imali tu komunikaciju što se tiče plesa. Ja sam sa Gagijem volela da igram i sa Sanijem. Sa Đoletom nikad nisam volela da igram, kao par nismo imali tu energiju za ples. Đole je više voleo sa drugim devojkama nego sa mnom da pleše - bila je iskrena pevačica.

Na kraju se osvrnula na raspodelu obaveza u njihovom braku, ističući da joj je oduvek falila njegova potvrda i pohvala, iako je podnela najveći teret organizacije.

- Đole je bio spokojan jer je znao da ima lidera ko će da vodi računa o svemu. On je bio dobar za finansije, ja za organizaciju. Ja sam bila ta koja je sve živo radila ali to je sada nebitno. Meni ne treba pohvala od nikoga. Đole je umeo da pohvali ali mi je uvek falila da potvrda i pohvala od njega. Imao je lepe i muške stvari za osvajanje. Jeo je ružu zbog mene, ja sam kuvala pasulj u 5 ujutru zbog njega. Kažu da kada tražiš partnera gledaš da liči na svog oca. On je bio strog, kao i moj otac. Živeli smo lepo, ali u jednom trenutku sam shvatila da tu meni nije mesto - zaključila je Slađa koja je u emisiji kod Lune Đogani bez dlake progovorila o Vesni Đogani.

Autor: A. Nikolić